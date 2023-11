En medio de la guerra, dos hombres bajaron de un auto, abrieron fuego y mataron a tres personas en Jerusalén

Los agresores fueron abatidos en el acto; el ataque se produjo poco después de anunciarse una nueva prórroga de un día en la tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.

Tres personas murieron y seis resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, en un ataque con armas de fuego que tuvo como epicentro una parada de colectivo ubicada en el oeste de Jerusalén, Israel. El ataque, cuyos dos responsables fueron abatidos en el acto, se produjo poco después de anunciarse una nueva prórroga de un día en la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, que por séptimo día van a proceder a un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos encarcelados.

”Dos terroristas en un coche, uno armado con un M-16 y el otro con una pistola, abrieron fuego en torno a las 7.40 (hora local)”, declaró a la prensa el jefe de la Policía de Jerusalén, Doron Torgeman, en el lugar del atentado. El servicio israelí, equivalente a la Cruz Roja, Maguen David Adom (MADA), identificó a uno de los tres muertos como una joven de 24 años.

El ataque tuvo lugar “a la entrada de Jerusalén” oeste, anexada por Israel. Los dos agresores “fueron abatidos rápidamente por dos soldados que no estaban de servicio y un civil que les disparó”, precisó la fuerza en un comunicado. Imágenes publicadas en las redes sociales, tomadas por un circuito cerrado de televisión, muestran a dos hombres que salieron de un vehículo blanco y abrieron fuego antes de ser baleados.

Hamas asumió este jueves la autoría del ataque e indicó que los dos agresores eran Murad Muhamad Nimr e Ibrahim Muhamad Nimr, hermanos de un vecindario palestino en la anexionada Jerusalén Este y miembros de su rama armada.

El grupo terrorista celebró “la operación de martirio” que se saldó con la muerte de tres “colonos” y la describió como “una respuesta natural a los crímenes sin precedentes de la ocupación, incluida la brutal masacre en la Franja de Gaza y el asesinato de niños en Yenín”.

Por último, advirtió a Israel de que “los héroes del pueblo” están “preparados para vengar la sangre de los mártires y repeler la agresión” en “todas las ciudades, aldeas, calles y callejones”. No cesarán “hasta que la ocupación sea arrasada y erradicada”. “El libre pueblo palestino no acepta la opresión y no permanecerá en silencio ante la guerra de exterminación sionista en todas las partes de la patria”, zanjó.

No estaba claro cómo el ataque afectaría a la tregua. Hace 15 días, un soldado israelí murió y cinco miembros de esas fuerzas de seguridad resultaron heridos en un atentado en un control de carretera que separa Jerusalén de Cisjordania, hecho reivindicado por las brigadas Ezzedine al Qassam, brazo armado de Hamas. Los tres asaltantes fueron abatidos.

Presión internacional para que continúe la tregua

Israel y Hamas acordaron este jueves ampliar en otro día su tregua temporal, apenas unos minutos antes de que expirase el cese el fuego en la Franja de Gaza. Hay una creciente presión internacional para que ese intervalo en la guerra se mantenga todo el tiempo posible, tras casi ocho semanas de guerra.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que hacía su tercera visita a la región desde que comenzó el conflicto tras el ataque de Hamas, aseguró que el proceso está dando resultados. “Es importante y esperamos que pueda continuar”, afirmó respecto de la tregua.