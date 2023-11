En medio de las especulaciones sobre su nombramiento, Javier Milei recibió a Patricia Bullrich

La ex candidata a Presidenta suena como posible ministra de Seguridad. El libertario también tiene previsto reunirse con Mauricio Macri.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ingresó a las 10 al hotel céntrico donde se hospeda Javier Milei en medio de versiones sobre su posible desembarco en el Ministerio de Seguridad durante el próximo gobierno. La reunió se extendió por cerca de una hora y media y tuvo contenido netamente político.

La ex postulante presidencial que respaldó a Milei en el balotaje está convencida de que hay que apoyar al nuevo jefe de Estado pero expresó públicamente algunas objeciones a la idea de volver a ocupar el cargo que ostentó durante el gobierno de Mauricio Macri. Pese a ello, el libertario quiere tenerla en su equipo. Ayer en una entrevista dijo que la seguridad será una de las prioridades de su gestión junto a la economía.

El vínculo del nuevo Presidente con Macri es otro factor que condiciona la designación Bullrich. La relación entre el fundador del PRO y el economista liberal parece haberse desgastado en los últimos días. Dirigentes al tanto de las negociaciones para la formación del gabinete atribuyen ese enfriamiento a algunos nombramientos que el ex Presidente esperaba para gente de su equipo que aún no se concretaron. También hay una pulseada abierta por la conducción de la Cámara de Diputados, espacio para el que Macri impulsa a Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja.

En principio, Bullrich llega con un agenda que incluye varios temas: qué rol tendrá finalmente en la nueva gestión, cuál será la función de su vice Luis Petri -sonó para Defensa- y qué sucederá con Ritondo.

Por parte de La Libertad Avanza, Karina Milei también se encuentra en el hotel y es probable que participe de las conversaciones. Se trata de la persona más cercana al Presidente electo que organiza su agenda y lo acompaña a cada lugar que va.

En paralelo, se desarrolla la Conferencia Industrial Anual en el Centro de Convenciones de la Ciudad, en donde esperan la presencia del sucesor de Alberto Fernández, quien aún no confirmó su asistencia. Los empresarios e industriales están ávidos por conocer precisiones que den indicios del rumbo económico de Argentina en las próximas semanas. Diana Mondino, canciller designada de Milei, ya participó en el evento donde ratificó la decisión de no ingresar a los BRICS y de avanzar -con matices- sobre el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

En relación con Bullrich, su nombre fue confirmado para conducir la cartera de Seguridad hace exactamente una semana. Sin embargo, aún no hubo oficialización por parte La Libertad Avanza producto de los tironeos internos con Victoria Villarruel. La vicepresidenta electa tenía un acuerdo de palabra con Milei para hacerse cargo de Seguridad, Defensa e Inteligencia y pretendía designar a dirigentes de su entorno. Esa intención colisionó con la mirada de Guillermo Francos y la mesa política del líder libertario, quienes sugirieron a Milei que decante por personas de su confianza y lealtad, especialmente para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Al mismo tiempo, la noticia sobre la llegada de Bullrich al Ministerio de Seguridad desató una discusión con el propio Mauricio Macri. El ex Presidente consideró que la ex funcionaria “se cortó sola” y que avanzó individualmente en esa negociación. El fundador del PRO deseaba sostener las riendas de las conversaciones con Milei y avanzar en un acuerdo político en “combo” que implique no sólo Seguridad sino un conjunto de espacios de poder. Dentro de ese esquema, para Macri es central que Ritondo sea el elegido para estar al frente de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Macri regresó este lunes de Medio Oriente, donde viajó por gestiones deportivas y políticas. Su principal objetivo es destrabar que Ritondo asuma en la conducción de Diputados y, a partir de ahí, destrabar el resto de los posibles acuerdos. Asesorado por Guillermo Francos, Milei deslizó que Florencio Randazzo puede ser una opción para ocupar ese rol. Evalúa que es un modo de tender puentes hacia el peronismo.

Bullrich diseña una estrategia propia y reniega de que Macri pretenda conducirla. El martes envió a un grupo de diputados de su confianza a que alcen la voz en la reunión que convocaron los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. El encuentro tuvo tensiones y roces subidos de tono. Los mandatarios provinciales y la bancada de la UCR señalaron que JxC debe ser oposición y que si alguien de la coalición ingresa al Gobierno de Milei, “es a título personal”. Esas declaraciones hicieron exasperar a los legisladores bullrichistas, quienes pidieron el respaldo para Bullrich y Ritondo en caso de formalizar un acuerdo con La Libertad Avanza.

Sobre este telón de fondo sucede la reunión de esta mañana en el piso 18 del hotel. Bullrich es escoltada por Hernán Lombardi, diputado nacional de su equipo político y muy ligado a Macri. Según pudo saber este medio, Milei está acompañado por Karina Milei. No se descarta que en los próximos minutos pueda sumarte el ex Presidente.

Bullrich sospecha que los libertarios pretenden trabar su desembarco en Seguridad. Incluso, en su equipo circuló el rumor de que el mismo Aníbal Fernández, actual titular de esa área del Gobierno nacional, pretende obstaculizar el nuevo arribo de la ex ministra y que hizo saber ese descontento a autoridades de las fuerzas de seguridad.

La reunión funcionará como un espacio para discutir los detalles del posible desembarco de Bullrich en el Gobierno, si estará, formalmente, al frente de Seguridad, si esa área tendrá rango ministerial o, bien, si será una secretaría debajo del Ministerio del Interior. A su vez, si será posible que Petri se haga cargo de Defensa.

Milei pretende resolver estos vericuetos antes del miércoles que viene, cuando deberán elegirse las nuevas autoridades del Congreso y cuando faltarán apenas tres días para que asuma como Presidente de la Nación.