La Justicia ordenó la inhibición general de bienes de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Lo dispuso la Cámara Federal de La Plata luego de una disputa entre el juez y el fiscal. No podrán vender ninguno de los bienes a su nombre.

La Cámara Federal de La Plata ordenó la inhibición general de bienes respecto a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici en el caso que comenzó con el escandaloso viaje a Marbella. De esta manera, los tres imputados no podrán vender ninguno de los bienes a su nombre mientras dure esa medida.

Luego de una disputa entre el juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola, la Cámara ordenó la inhibición por entender que ya hubo allanamientos en la causa y no es necesario esperar hasta los eventuales procesamientos. “El magistrado de la instancia de origen ha dispuesto el registro domiciliario de los investigados y para hacerlo ha debido tener por satisfechos los requisitos impuestos por el art. 224 del C.P.P.N., esto es, que existía “motivo para presumir que en determinado lugar existen cosas vinculadas a la investigación del delito”. Dispuesta y ejecutada esta decisión, no resulta razonable sostener que no se hallan configurados los elementos para disponer una inmovilización transitoria sobre el derecho de propiedad”, dice la resolución.

El Tribunal, integrado por los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, hizo lugar a una apelación presentada por Mola contra la decisión del juez Kreplak, que se negó a ordenar la inhibición a comienzos de octubre. El fiscal también había pedido la prohibición de salida del país de los tres imputados, aunque luego no apeló por esa medida.

La investigación sigue sumando pruebas y datos sobre el patrimonio de los tres imputados. Mientras tanto, se esperan novedades sobre la pericia de los dos teléfonos secuestrados en la casa de Clerici: un iPhone 11 y un iPhone 13 PRO MAX.

Una vez que la Gendarmería logre abrir los celulares de Clerici, deberá entregar el contendido al juzgado, que se encargará del análisis. Así lo decidió el juez Kreplak a raíz de una presentación del abogado de la modelo, que pidió que se resguarde el derecho a la intimidad. “No queremos que haya filtraciones de ningún tipo”, justificó una fuente de la investigación.