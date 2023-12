Spotify Wrapped 2023: cuándo sale y cómo ver tu resumen anual de música

El resumen anual de la plataforma ya está disponible y los usuarios pueden acceder a él.

Spotify Wrapped 2023 ya está disponible. Cada año, la plataforma de música por streaming recopila los datos anuales y genera las estadísticas de escucha en la aplicación. El resumen es anual y almacena los datos de cada cuenta, aunque solo tiene en cuenta los 10 primeros meses del año. Una vez recopilada la información, da la posibilidad de crear viñetas para compartir en redes sociales con los 5 artistas y canciones más escuchadas. El Wrapped 2023, lo podés encontrar en la aplicación móvil de Spotify. No obstante, la aplicación recopila datos de todas las plataformas en las que has iniciado sesión, ya sea Windows o en algún navegador web. Para poder acceder al resumen anual, una vez abierta la aplicación, tenés que hacer clic sobre el banner de Spotify Wrapped. En el caso de que esta opción no esté disponible, podes acceder desde el sitio oficial entrando a Spotify.com/es/wrapped. Spotify Wrapped está compuesto de seis diapositivas con las estadísticas. La primera de ellas es de presentación. En la segunda diapositiva, te muestran los 5 géneros musicales que más escuchaste. La ilustración muestra a los géneros como planetas, orbitando alrededor del sol. Luego, la próxima diapositiva tiene definiciones del tipo de música que escuchas dependiendo de tres momentos del día: la mañana, la tarde y la noche. En la próxima, aparece la cantidad de minutos que has estado escuchando música en Spotify durante los últimos meses y se compara con la media de oyentes en el país. Luego, se revela cuáles fueron las 5 canciones que más escuchaste en el año y Spotify te crea una playlist con las más destacadas. De la misma manera, se genera una estadística con los 5 artistas más escuchados. Además, al final hay una sorpresa: un saludo especial de tu artista favorito.