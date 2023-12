Según The New York Times, el gobierno de Israel conocía el plan de ataque de Hamas hace más de un año

El aviso de la organización terrorista había llegado en 2022; el texto detallaba “punto por punto” los pasos a seguir para lograr la “invasión devastadora” que finalmente se concretó el 7 de octubre de este año.

Un informe explosivo de The New York Times aseguró que Israel se enteró del plan de ataque de Hamas un año antes de que ocurriera, pero que altos funcionarios de ese país desestimaron el aviso porque consideraron que -tal como les llegó- parecía “poco probable” que la organización terrorista pudiera llevarlo adelante.

El escrito de aproximadamente 40 páginas, que las autoridades israelíes denominaron en código “Muro de Jericó”, describía, punto por punto, exactamente el tipo de invasión devastadora que, desde el 7 de octubre, provocó la muerte de al menos 1200 personas.

El artículo publicado por The New York Times indicó que “el documento pedía una andanada de cohetes al comienzo del ataque, drones para destruir las cámaras de seguridad y ametralladoras automáticas a lo largo de la frontera, y hombres armados que invadieran Israel en masa en parapentes, motocicletas y vehículos. pie, todo lo cual sucedió el 7 de octubre”.

De acuerdo a la documentación, no había una fecha establecida para el ataque. Sin embargo, describía un “asalto metódico” destinado a “arrasar con la Franja de Gaza, tomar ciudades israelíes y asaltar bases militares clave”.

Concretada la actuación, quedó en evidencia que el grupo terrorista siguió el plan con precisión. Según el proyecto, todo debía comenzar con un bombardeo de cohetes para luego proceder a la utilización de drones para destruir las cámaras de seguridad y ametralladoras automáticas a lo largo de la frontera, además del recurso de “hombres armados que invadieran Israel en masa en parapentes, en motocicletas y a pie”. Todo lo que efectivamente sucedió hace casi ya dos meses.

Según publica el diario The New York Times, el plan también mencionaba detalles alusivos al tamaño de las fuerzas militares israelíes y los centros de comunicación. Ese punto generó dudas respecto a la forma en que Hamas logró su inteligencia y abrió el debate en cuanto a la posibilidad de que hubieran existido filtraciones dentro del sistema de seguridad israelí.

Si bien los documentos circularon entre los líderes militares y de inteligencia israelíes, no está claro si llegaron a manos del primer ministro, Benjamín Netanyahu. El año pasado, al poco tiempo de su obtención, los responsables de defender la frontera con Gaza habían dicho que las intenciones de Hamas no estaban claras.

“Aún no es posible determinar si el plan ha sido plenamente aceptado y cómo se manifestará”, se lee en una evaluación militar revisada por The Times.

En tanto, en julio, apenas tres meses antes de los ataques, un analista de la agencia de inteligencia de señales de Israel, advirtió que Hamas había llevado a cabo un “intenso ejercicio de entrenamiento de un día de duración” que parecía similar a lo descrito en el plan.

Según correos electrónicos cifrados por The Times, un coronel de la división de Gaza minimizó las advertencias. Luego, admitieron que si las hubieran tomado en serio, hubiesen redirigido refuerzos significativos al sur, donde Hamás atacó. De esa forma, Israel podría haber mitigado los ataques o incluso haberlos evitado. No obstante, el Ejército no estaba preparado cuando los terroristas salieron de la Franja.

En este contexto, los agentes de seguridad israelíes reconocieron que no lograron proteger al país y, ahora, la expectativa está puesta en que el gobierno convoque una comisión para estudiar los acontecimientos que condujeron a los ataques que hicieron estallar la guerra. Así las cosas, el documento del Muro de Jericó dejó expuesta una seguidilla de pasos en falso que duró años y que culminó en lo que los funcionarios ahora consideran “el peor fracaso de la inteligencia local desde el ataque sorpresa que condujo a la guerra árabe-israelí de 1973.

Todos estos fracasos, evaluaron, se sustentan en una única y “fatalmente inexacta creencia de que Hamas carecía de capacidad para atacar” y no se atrevería a concretar su amenaza. Esa creencia estaba tan arraigada en el gobierno israelí, dijeron los funcionarios, que ignoraron las señales que evidenciaban lo contrario.

El ejército israelí y la Agencia de Seguridad de Israel, encargada del contraterrorismo en Gaza, no hicieron comentarios al respecto. Los funcionarios no dijeron cómo obtuvieron el documento del Muro de Jericho, que detallaba ataques con cohetes para distraer a los soldados israelíes y enviarlos apresuradamente a búnkeres, y drones para desactivar las elaboradas medidas de seguridad a lo largo de la valla fronteriza que separa Israel y Gaza.

En este contexto, el artículo recordó que los fracasos a la hora de conectar los puntos se hicieron eco de otro fallo analítico hace más de dos décadas, cuando las autoridades estadounidenses también tenían múltiples indicios de que el grupo terrorista Al Qaeda estaba preparando otro asalto. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono fueron en gran medida “una falta de análisis e imaginación”.

“El fracaso de la inteligencia israelí del 7 de octubre se parece cada vez más a nuestro 11 de septiembre”, dijo Ted Singer, un alto funcionario de la CIA recientemente retirado que trabajó extensamente en el Medio Oriente. “El fracaso supondrá un vacío en el análisis para presentar una imagen convincente a los dirigentes militares y políticos de que Hamás tenía la intención de lanzar el ataque cuando lo hizo”.