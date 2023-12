Susana Giménez: "Hay que ayudar a Javier Milei"

La conductora regresó al país, tras la entrega de los Premios Martín Fierro Latino 2023 en Miami. Pidió "salir a la calle, pero desarmados".

Susana Giménez regresó al país después de participar de la entrega de los Premios Martín Fierro Latino 2023 en Miami, Estados Unidos. y pidió que ayuden al nuevo presidente Javier Milei. "Estoy contenta, hay que ayudarlo. No hay que aguantar, hay que estar, salir a la calle, desarmados pero protestando", dijo la diva y afirmó que tiene deseos de regresar al país. La conductora se fue a vivir a Uruguay durante la pandemia del COVID-19 y afirmó que un cambio de Gobierno podría hacer que regresara y que es probable que vuelva cuando termine su compromiso teatral en Uruguay o cuando comience un nuevo ciclo televisivo en el mes de julio. Sobre los premios aseguró que "estuvo bien, un poco desorganizado pero ya va a andar bien cuando sepan. Fue el primero". "Me fui porque iban por el premio 13, hacía frío y faltaban 17 premios. Yo era un cubito de hielo y mi asistente tenía los labios morados. Las mujeres que estaban medio en bolainas todas con los labios azules. Me entregaron un cuadro que lo tengo", contó. Susana viajará a Punta del Este para ensayar la obra "Piel de Judas", que estrenará el 22 de diciembre en el Enjoy. Contó que tiene que volver a Uruguay urgente porque "tengo un perro que lo tengo que operar".