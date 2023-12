Se realizó la jornada de VIH "Se habla: adolescencia, salud y derechos"

Se desarrollaron talleres, testeos rápidos de VIH y se instalaron stands informativos.

En el marco del Día de la Respuesta al VIH, se llevó a cabo en el club Almirante Brown de la Capital la jornada de VIH "Se habla: adolescencia, salud y derechos”, junto a jóvenes, adolescentes, familias y personal de salud.

Encabezaron la apertura el subsecretario de Salud, César Monti; los directores de Maternidad e Infancia, Pedro Carrizo; de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Terán y de Laboratorio Central, Daniel Domínguez; la referente del Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Lucía Abdulajad; el responsable de la Gestión Operativa del mencionado programa, Vittorio Ramos y la referente provincial del Subprograma de Adolescencia, Antonella Farías. También estuvo personal de la UPA del barrio Almirante Brown, del Consultorio de Salud Sexual Integral del Hospital Independencia; el equipo de Asesores en Salud Integral Adolescente del Plan ENIA; integrantes de la Cruz Roja y miembros de la Asociación Identidad Argentina.

Al dar la bienvenida, Monti se refirió a la importancia de estar informados acerca del VIH/Sida y aseguró: “Hoy contamos con tratamientos que permiten que las personas puedan vivir con VIH y puedan mantener relaciones sexuales cuidadas, con la medicación, los controles y la protección de anticonceptivos. Celebro que estén presentes muchos adolescentes, a los cuales debemos mantener informados y educados, para que a su vez sean multiplicadores de la información que aquí reciben”.

“Contamos con un gobierno presente que permite que el programa de VIH sea una política de Estado, por ello las y los santiagueños estamos cuidados y protegidos”, agregó.

Seguidamente, Lucía Abdulajad hizo hincapié en los testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH. “Hay muchas personas que no saben de su infección ya que son asintomáticos, por ello contamos con test rápidos que en 20 minutos dan un resultado. Una persona puede pasar de 7 a 10 años con la infección y no saber que está afectando sus defensas, con el testeo puede conocer su diagnóstico y acceder al tratamiento de manera oportuna. Como también mantener los controles periódicos para corroborar que el tratamiento está bien y no abandonarlo”, dijo.

Asimismo, remarcó: “Hasta el momento no contamos con una cura al VIH pero sí tenemos el tratamiento efectivo, que es accesible en los diferentes centros de salud de la provincia. Para evitar el contagio de la infección se debe usar preservativo en todas las relaciones sexuales que se mantengan, y actualmente también existe un tratamiento preventivo del VIH que es recetado por un médico tras la consejería acerca de la infección”.

Por su parte, el director de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano mencionó que “al tener alguna inquietud asistan a la UPA o CAPS más cercano, ya que el personal de salud se encuentra capacitado en darles la información necesaria y los testeos correspondientes”.

Al finalizar la jornada, la referente del Subprograma de Adolescencia y el responsable de la Gestión Operativa del Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis, agradecieron la participación de jóvenes, adolescentes, sus familias y del personal de salud, que generaron un espacio de consultas e intercambios, remarcando la importancia de la prevención de esta infección y la promoción de la salud.