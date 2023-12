Se hacía pasar por Tiktoker para después secuestrar niños en Salta

El hombre en cuestión fue descrito como un hombre mayor, de cabello largo recogido pero rapado en la parte inferior de la cabeza, con barba candado.

La noche del jueves se vivieron momentos de tensión cuando vecinos alertaron sobre la presencia de personas ajenas a la ciudad que buscaban acercarse a menores de edad que jugaban en el barrio Diógenes Zapata, de la ciudad de Metán.

La situación tomó un giro inquietante cuando una madre denunció que un hombre, acompañado por un adolescente, realizaba extrañas interacciones con niñas que se encontraban jugando.

La mujer que presenció la situación relató a El Vocero: "Me avisaron que un hombre con un chico estaba con las niñas que estaban jugando y fui a investigar. Lo encontré haciendo piruetas con las niñas, le pregunté qué hacía y me dijo que era un tiktoker famoso que regala teléfonos. Inmediatamente, avisé a los padres de los niños, quienes salieron a buscar al individuo, pero ya no lo encontraron".

El individuo en cuestión fue descrito como un hombre mayor, de cabello largo recogido pero rapado en la parte inferior de la cabeza, con barba candado. Después de hablar con él, la mujer notó que su teléfono no funcionaba, a lo que el sujeto respondió que estaba grabando con otro dispositivo.

La madre también reveló que la niña le contó que el hombre le aseguró que ya había ganado una tarjeta de 12 mil pesos y que tendría que ir con él a buscarla a la madre para darle la noticia. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, generando alerta entre los vecinos, quienes recordaron avisos previos sobre individuos merodeando la ciudad en un vehículo, situación que la policía había desestimado días atrás.