Le robaron el celular con las fotos de Taylor Swift y el ladrón tuvo una insólita actitud

Una joven generó mucha repercusión en las redes sociales después de contar la impresionante secuencia que pasó con la persona que le arrebató el teléfono. Las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar.

Taylor Swift generó mucha repercusión desde que anunció que iba a realizar varios shows en Argentina, México y Brasil. Si bien se conocieron un montón de historias relacionadas con los recitales y a las sensaciones posteriores, algunas recorrieron ampliamente las redes sociales y sorprendieron mucho a los usuarios.

En este caso, fue Lorena quien protagonizó una impresionante secuencia luego de uno de los conciertos llevados a cabo en la ciudad de São Paulo. Al día siguiente, le robaron el celular que contenía todas las fotos y los videos capturados durante esa noche tan especial para ella.

En su cuenta de X (antes Twitter) "loreseverino" obtuvo un montón de interacciones, incluyendo 94 mil "me gusta". Su tristeza se debió principalmente a que no llegó a publicar ningún archivo, y menos a descargarlos en otro dispositivo o a guardarlos en una copia de seguridad. No obstante, la secuencia "mejoró" un poco debido a una impactante actitud del ladrón.

Durante uno de los shows llevados a cabo en la ciudad brasilera, la mujer sacó un montón de fotos para guardar de recuerdo. De todas formas, al otro día le robaron el celular que contenía todos los archivos, algo que le generó una profunda tristeza.

Desde el celular de una persona cercana y con pocas esperanzas, decidió mandarle mensajes a quien ahora tiene el teléfono en su posesión. En ellos, le preguntó "cuánta plata" quería a cambio de recuperarlo, principalmente porque no llegó ni siquiera a visualizar cómo habían salido las imágenes que capturó.

"De todos modos mandá las fotos, por favor", fueron las palabras más importantes para que el ladrón procediera a enviarlas. Más de 100 fotos le llegaron como respuesta, lo que comprobó a partir de dos capturas de pantalla. Entre ellas se incluían varias que la joven se tomó a sí misma en plena jornada.

"Incluso me mandó las de Sabrina" (Carpenter), añadió la mujer en el hilo de X, en referencia a las imágenes que le sacó a la cantante y compositora estadounidense que fue telonera de Taylor. En los comentarios, los usuarios bromearon respecto a la "responsabilidad afectiva" por parte del ladrón, ya que este tuvo en consideración, por lo menos, que ella pueda recuperar las imágenes.

"No lo puedo creer. Igual, la piba podría haberlo rastreado, si le contestaba los mensajes", fue otra de las reacciones por parte de quienes conocieron el caso. Sin embargo, alguien destacó lo "inseguro" que podría ser seguir a la persona que te robó, puesto que implicaría meterse en lugares desconocidos y correr serio peligro.