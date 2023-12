Alberto Fernández criticó a Cristina Kirchner y aseguró que Kicillof “no representa a todos”

El Presidente volvió a realizar un balance de su gestión, a días de pasar el mando a Javier Milei, y puso en duda su continuidad como titular del PJ. Cómo quiere que lo recuerden.

Alberto Fernández sigue de despedida. Faltan solo siete días para que Javier Milei jure y lo reemplace como Presidente y, en ese marco, realizó un balance de su gestión y volvió a criticar a la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta”. También apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al asegurar “no nos representa a todos”.

El mandatario, en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, se refirió a su futuro político y su rol como titular del PJ nacional, sobre todo luego del pedido del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, para que presente su renuncia.

“Yo soy un hombre de la política, toda mi vida hice política y seguiré haciendo política. No sé si seré candidato de vuelta. Yo no vivo de la política, soy un abogado que tiene su estudio, diez años estuve sin tener un cargo público y estoy pensando en otras cosas hoy en día, en cómo vivir. Uno nunca se va de la política”, sostuvo.

Las principales definiciones de Alberto Fernández en la entrevista:

La elección de candidaturas en el Frente de Todos: “Una interna hubiera sido mejor, hubiera movilizado mucho más a nuestra gente. Unas PASO hubieran dado más fuerza, pero creo que Sergio hizo un gran esfuerzo, una gran elección, pero no alcanzó”.

La derrota ante Javier Milei: “Seguramente, uno tiene que preguntarse por qué perdimos y no podemos pensar que perdimos porque la gente está equivocada, perdimos porque evidentemente el problema inflacionario se profundizó con la falta de dólares. Cuando la inflación alcanza los nieles que alcanzó los bolsillos se deterioran y no pudimos encontrar una respuesta a eso”.

Dudas sobre la medición de la pobreza: “Creo que está mal medida la pobreza. Es que si hubiera semejante cantidad de pobreza (40%), la argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado”.

Las renuncias que presentaron varios ministros K tras la derrota en las elecciones legislativas: “Si aceptaba esas renuncias, la posibilidad de que se rompiera el frente era muy alta. Porque era decir “Váyanse ustedes”. Eso estoy seguro de que hubiera generado una ruptura y a mí me quedaban dos años por delante. A mí me encanta la valentía de los que dicen, animémonos y vayamos, porque al final de cuentas todos me pedían que hiciera eso, pero yo nunca vi a ninguno de ellos enfrentar una mirada de Cristina como yo enfrenté la mirada de Cristina. Yo prioricé ahí la unidad y lo haría mil veces más”.

Su relación con Cristina Kirchner: “Sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no, que sé yo... Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta”.

El rol de Kicillof en la etapa que se abre después del 10 de diciembre: “No sé si nos representa a todos, no tengo la impresión que nos represente a todos, es la verdad, lo digo con todo respeto. Hay otros sujetos políticos dentro del peronismo, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, “Coqui” Capitanich, tienen un futuro impresionante por delante, por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003 ¿no? por qué no pensar en otros nombres”.

Cómo le gustaría que lo recuerden: “Como a un gobierno que de verdad soportó los cuatro peores años de la humanidad en este siglo, que soportó la pandemia, la guerra, la peor sequía y con una deuda impresionante y que heredamos un 54% de inflación, porque no es que teníamos la inflación en 0. Quisiera que sepan todos, que tanto yo como todos los ministros que me acompañaron trabajamos todos honesta y lealmente. Que seguramente nos habremos equivocado, pero nos equivocamos honestamente”.