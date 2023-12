El mensaje de Guillermo Francella para Javier Milei

El actor apoyó abiertamente al presidente electo que asumirá el 10 de diciembre.

Guillermo Francella compartió un deseo de fin de año antes de la asunción del presidente electo Javier Milei y pidió que “Dios lo ilumine”. Por su parte, habló de la experiencia de poner la voz en off a “Muchachos, la película de la gente”, donde se revive el tercer título de la Argentina en el Mundial de Fútbol. En pleno cambio de Gobierno, el reconocido actor apoyó a Javier Milei y por La Once Diez/Radio de la Ciudad lanzó: “Que Dios ilumine a este nuevo Presidente. Que dejemos de padecer los argentinos y encontremos el rumbo, este es mi deseo con el alma, que podamos proyectar”. Sobre su experiencia en la narración de Muchachos, compartió: “Hasta cuando le ponía la voz se me ponían los ojos vidriosos. Cuando empiezo a ver el material, me volví loco, empecé a llorar, no tenía ni tiempo porque tenía que hacer muchas cosas, poner la voz de un acontecimiento único fue algo increíble, nosotros ganamos otros mundiales, pero esto fue otra cosa. Nunca se habían juntado cinco millones de personas en el obelisco, esto fue una expresión de desahogo”. Consultado si “hay grieta” sobre la voz de Ricardo Darín en “Elijo Creer”, la película oficial de la AFA, que se estrenará el 7 de diciembre, en simultáneo con “Muchachos”, Francella contestó y cuestionó: “¿Cómo va a haber grieta en eso también? estamos tan hartos, Dios quiera que no haya más grietas en la Argentina”.