"Dale, ¿otra vez?": la reacción de Pampita cuando Benjamín Vicuña fue premiado en los MF de la Moda

El galán chileno recibió el Martín Fierro al "Actor con mejor estilo" y bromeó sobre su furcio con Pampita en los Martín Fierro de la TV. Así reaccionó la modelo tras escucharlo.

Después de la polémica de Benjamín Vicuña durante los Martín Fierro de este año, el actor volvió a hacer de las suyas en los Martín Fierro de la Moda. En esta ocasión el chileno se llevó el premio al "Actor con mejor estilo" y, cuando subió al escenario a recibir la estatuilla, bromeó sobre aquél incidente en el cual dio a entender que Pampita, su ex pareja, era su gran amor. "Bueno, voy a respirar un poquito antes de decir unas palabras... quiero agradecer a APTRA, quiero agradecer también esta iniciativa maravillosa de volver adelante con estos premios que por supuesto son un incentivo muy grande para la industria y las personas que trabajan y necesitan que se visibilice de verdad una industria tan pujante como la moda y el diseño", comenzó diciendo en su discurso. Luego, sumó: "Bueno... esto se lo voy a dedicar a... No, dos veces no...”, espetó entre risas. “Se lo voy a dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos, que están en casa y los amo con toda mi alma”, cerró. Ante esto las cámaras no dudaron en enfocar a Pampita, quien se mostró muy molesta por la situación, en especial cuando se vio tan expuesta. "Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?", lanzó sin mediar palabra. Hay que destacar que, en ese momento, Pampita todavía se encontraba sola debido a que Roberto García Moritán no había arribado a la Usina del Arte donde se celebró la premiación.