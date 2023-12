Netflix: tiene siete capítulos y es de las series mejor valoradas por los usuarios

De los creadores de Stranger Things, llega esta serie que logró recibir las mejores críticas en el último período.

Pasa el tiempo y Netflixsigue cumpliendo con su objetivo: satisfacer las necesidades de los usuarios con un catálogo completo. En esta oportunidad vamos a hablar de una serie de muy pocos capítulos que arrasa en Netflix y no solo ha conseguido las mejores críticas, sino que prácticamente todo el mundo habla de ella: "Esta mierda me supera". Con su llegada a la plataforma de streaming en el año 2022, la serie estadounidense conquistó a los fanáticos de Netflix con una historia distinta a lo demás, variando entre los géneros de comedia, drama y ciencia ficción. Esta producción cuenta con 7 capítulos de 20 y 30 minutos cada uno, lo cual hace que sea una de las producciones más rápidas de ver en el catálogo de series y películas. "Syd se enfrenta al caos de la escuela, los dramas familiares y el amor no correspondido que siente por su mejor amiga mientras intenta controlar sus nuevos poderes", indica la sinopsis oficial de Netflix. Tráiler de "Esta mierda me supera"