Habló el vecino que se salvó de milagro tras el derrumbe en el barrio Rivadavia: “He vuelto a nacer”

Tomás quedó atrapado entre los escombros y fue rescatado por los vecinos. Tras lo ocurrido compartió su experiencia con Noticiero 7.

Después del colapso del edificio en el barrio Rivadavia, los afectados conversaron con Noticiero 7 para relatar cómo vivieron el incidente. Es importante recordar que cuatro familias resultaron afectadas por este suceso.

Tomás, residente en un monoambiente contiguo al edificio en construcción, brindó su testimonio: “En ese momento estaba trabajando en mi monoambiente y le había dicho al propietario que la pared estaba cayendo. Escuché un ruido y de repente quedé atrapado. Una puerta ha caído encima mío y me protegió, no sé por qué no se rompió con tantos escombros. Me salvé un milagro; he vuelto a nacer”.

A pesar de los repetidos avisos del jubilado al dueño del inmueble, Tomás afirmó: “Le dijimos al dueño varias veces que el edificio se estaba cayendo. Él me culpaba de que mi pared estaba apoyada sobre su casa, pero en realidad habían construido sobre mi pared. Mi esposa escuchaba ruidos y no quería dormir en esa pieza”.

Los bomberos y la policía llevaron a cabo un operativo de búsqueda durante 5 horas con la colaboración de canes de policías, utilizando técnicas de llamados y escucha, búsqueda con perros y drones equipados con cámaras térmicas.

En relación a este incidente, bomberos afirmaron que estaban al tanto de que la obra había sido clausurada, pero las actividades continuaban en el lugar. El derrumbe afectó a cuatro viviendas colindantes, las cuales deben permanecer deshabitadas por razones de seguridad. Además, advirtieron que partes del edificio podrían colapsar nuevamente, por lo que la calle Rivadavia permanecerá cerrada.