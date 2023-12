Coti Romero expuso a Marcos Ginocchio tras su romántico beso: "Niega todo él"

En PH, Podemos Hablar, la participante del Bailando 2023, Coti Romero, volvió a referirse al chape con Marcos Ginocchio y lo expuso.

Coti Romero estuvo el sábado en el programa de Andy Kusnetzoff, PH, Podemos hablar (Telefe), y respondió una picante pregunta en el segmento Verdadero o falso. "Esto es fuerte, va directo al grano: ¿te chapaste a Marcos (Ginocchio), el ganador de Gran Hermano?", lanzó el conductor sin dar vueltas. "Verdadero", respondió la correntina con mucha seguridad. "Así arrancamos", dijo Kusnetzoff. "No me gusta igual 'te lo chapaste', porque somos dos personas", lo corrigió la participante del Bailando 2023 (América TV). "Bueno es verdad, se chaparon. Si viene él le voy a poder decir 'te chapaste', es depende con quien estoy hablando", le respondió el periodista dándole la razón a la rubia. Ahí, la ex Gran Hermano sostuvo:"Pero él va a decir que no. Niega todo él". Resulta que Coti había contado en El streaming del Bailando que se había besado con el salteño, sin embargo, él lo desmintió en un vivo de Instagram.