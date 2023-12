HBO Max: los estrenos más destacados en la plataforma en diciembre 2023

Llegó diciembre y HBO Max renovó completamente su catálogo con nuevas series y películas, además de nuevos episodios y temporadas. Conocé todos los estrenos.

HBO Max es una de las plataformas más vistas en el último tiempo y, con el fin de mantener expectantes a sus espectadores, desde el servicio on demand decidieron renovar su catálogo. Al igual que todos los meses, con el inicio de diciembre, desde la biblioteca de dicha compañía se pueden observar distintas producciones, nuevos episodios o temporadas de series, producciones completamente nuevas y hasta películas recién llegadas del cine. Por eso, uno por uno, te presentamos los estrenos más imperdibles de HBO Max. Y, en este último mes del año, si hay algo de especial en su biblioteca de contenidos es que llegan muchas películas a la sección "del cine a tu casa". Las mismas son de las cintas más vistas en lo que va del 2023 ya que obtuvieron grandes estadísticas en taquilla. Imperdibles de diciembre: El Grinch

Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - el inicio

Rey Misterio

Super Mario Bros. La Película

Twisted Metal | Final de temporada Películas: 8 MM

Christmas Carole

En busca de la esperanza

Fred Claus

La informante

La lista

¡Ready, Jet, Go! Space! Campamento espacial

Río salvaje

Spoiler Alert

Stomp the Yard

Sydney White

Volver a empezar

Asistente vampiro

El gran George Foreman

Los campeones

Gran Turismo: de jugador a corredor Series: Boom Boom Bruno

The Middle

Miracle Workers | T4

Pagan Peak | T3