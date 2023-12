“Es para ustedes”: el emotivo llanto de Flor de la V al hablar de su marido

La mediática se quebró al aire al hablar de la importancia de sus hijos Paul e Isabella, y su marido Pablo Goycochea tras obtener el Martín Fierro de la Moda como mejor estilo femenino en conducción.

Flor de la V rompió en llanto este lunes en Intrusos, América Tv, cuando le habló a cámara a sus dos hijos Paul e Isabella y su marido Pablo Goycochea luego de obtener el Martín Fierro de la Moda 2023 como mejor estilo femenino en conducción junto a Juana Viale.

“Cuando me nombran, me emocioné. No me lo esperaba, es la primera vez que iba a un premio con la certeza que perdía. Competía con mujeres espléndidas", comenzó la conductora su fuerte discurso.

"Mis compañeros saben el valor que yo le pongo a esto (el look). Esa máquina de coser me dio todo, me dio esperanza”, añadió Flor recordando su infancia.

Y explicó: “Mi madre era costurera, mis tías también eran costureras. La máquina de coser es sustento de muchas familias, horas de trabajo. La máquina de coser era para llenar la heladera y fue libertad”.

“Esa máquina de coser me dio lo más hermoso de mi vida, mi familia. Mientras yo hablaba el sábado, mis hijos estaban grabando mi discurso. Y cuando lo vi después no podía parar de llorar, porque tiene que ver con eso”, detalló Flor de la V.

Y casi al borde de las lágrimas, la conductora comentó: “Lo que me dio esa máquina de coser fue el sueño de la familia maravillosa que tengo y siento que no les agradecí lo suficiente a ellos. Ni a Isabella, ni a Paul, ni a mi marido, que me acompaña hace más de 25 años”.

“Estoy completamente segura de que sin vos, Pablo, yo no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago. Por eso este premio es para ustedes”, finalizó conmovida Flor de la V.