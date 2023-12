Dura advertencia de la CGT y organizaciones piqueteras a Javier Milei: “Vamos a ser los primeros en salir a la calle”

Héctor Daer, Pablo Moyano y Andrés Rodríguez hablaron en el acto que convocó a los movimientos sociales reunidos en la UTEP de Grabois, Pérsico y Menéndez. Cerrado rechazo a la ley ómnibus.

El sindicalismo y los piqueteros peronistas cerraron filas para la etapa que viene y anticiparon que van a salir a la calle a protestar en caso de que se impulsen reformas a la legislación laboral que ellos entiendan que afecta a los trabajadores. En el acto realizado en el salón Felipe Vallese de la CGT, miembros de la conducción cegetista como Héctor Daer, Pablo Moyano y Andrés Rodríguez compartieron la asunción de las nuevas autoridades de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el sindicato que representa a los trabajadores del sector informal, que ahora será liderado por Alejandro Gramajo, del Movimiento Evita.

Al hablar a los asistentes, Pablo Moyano afirmó que el compromiso de la CGT es conversar con los gobernadores para ver qué van a hacer el día que se traten las leyes en contra de los trabajadores. “No van a venir con el verso de que están apretados por la obra pública o por la coparticipación esos gobernadores que llegan a sus gobernaciones cantando la marcha peronista, poniendo cuadros de Perón y Evita, vamos a ver qué van a hacer cuando los empresarios empiecen a apretar al gobierno nacional. Vamos a ver si están con los trabajadores o están con los empresarios”, les advirtió.

“Seguramente nos vamos a ver en la calle pronto cuando empiecen a sacar leyes o proyectos en contra de los trabajadores”, dijo, en el marco del encuentro en la mítica sede de Azopardo 802, de la ciudad de Buenos Aires.

Héctor Daer, el otro cotitular de la CGT, llamó a resistir “una ley ómnibus para que no sea un ómnibus que pase por arriba de los trabajadores”, y reclamó “sacar esa careta que se quiere imponer en la discusión sobre el futuro de las relaciones contractuales del trabajo porque esta aparición rutilante del ex presidente Macri tiene que ver precisamente con la frustración que tiene de no haber hecho desaparecer a los sindicatos y a las organizaciones sociales”.

Del acto de la UTEP participaron, entre otros, la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; los funcionarios nacionales y dirigentes sociales Fernando Navarro, Emilio Pérsico y Gustavo Menendez; el dirigente Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y otros representantes sindicales y políticos como Roberto Baradel y Humberto Tumini, entre otros.

Daer no hizo autocrítica por la derrota electoral de Sergio Massa, el candidato que apoyó la CGT. “No vamos a hacer análisis de lo que nos pasó porque hicimos todo lo que teníamos que hacer en pos de un proyecto político que tenía como ejes la producción, el desarrollo y el trabajo, la educación pública y la salud pública”, aseguró.

Y agregó: “Hicimos todo lo que teníamos que hacer, los sindicatos y los movimientos sociales, y después habrá que evaluar si todos le pusimos el mismo empuje”.

También habló el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien pidió que “las centrales obreras no se dividan ante este capitalismo de descarte” y alertó sobre “el momento trágico que estamos atravesando, con neoliberales y gorilas que llegarán al gobierno por el voto y no por un golpe de Estado”.

Sobre el escenario se acomodaron los oradores centrales, como Pablo Moyano, Daer, Gramajo, Esteban Castro (titular saliente de la UTEP), Hugo Yasky (CTA kirchnerista), Hugo Godoy (CTA Autónoma), Norma Morales (Barrios de Pie) y Dina Sánchez (Frente Popular Dario Santillán).