Chiche Gelblung dio detalles de su salud tras haber recibido el alta

Mientras hace reposo en su casa, el periodista habló por primera vez desde que dejó su internación en el Sanatorio Mater Dei.

A tan solo pocas horas de haber recibido el alta médica, Chiche Gelblung reapareció públicamente. Esta vez, a través de una comunicación telefónica en su programa de radio, Hola Chiche. Continuando con las recomendaciones médicas que lo obligan a hacer reposo, el periodista habló desde su casa y dio detalles de su salud y del encuentro con el presidente electo Javier Milei.

Después de estar internado más de cinco días en el Sanatorio Mater Dei, la junta médica decidió que Chiche vuelva a su casa. Hace algunas semanas, él le había manifestado a sus compañeros de trabajo que se sentía débil y con mucho cansancio. A partir de entonces fue internado para realizarse una serie de estudios que arrojaron valores muy alterados. Vale recordar que el periodista padece desde hace un tiempo una insuficiencia renal.

Ya recuperado, el conductor, que a pesar de las recomendaciones de los especialistas quiere seguir en contacto con su trabajo, salió al aire por Radio Del Plata. En su voz se notaba un buen ánimo y alegría por estar nuevamente en su hogar. “Estoy en mi casa. Me bajaron unos valores que no tendrían que haber bajado y yo no le di bola”, dijo Gelblung para explicar qué le había ocurrido.

Luego, al ser consultado por su encuentro con Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, el periodista detalló cómo fue la reunión. Justamente, la visita del próximo Presidente de la Nación provocó que se conociera la noticia. Al respecto, Gelblung dijo: “Fue sorpresivo porque no estaba previsto. Y se quedó una hora y pico charlando”. Al mismo tiempo sostuvo que habían estado enemistados pero que más allá de eso el político lo visitó y acompañó por más de una hora.

Así las cosas, los próximos días de Chiche estarán centrados en recuperar a pleno su salud. Según destacaron en su círculo íntimo, los médicos buscan que reduzca su jornada laboral, la cual abarca dos canales de televisión y una emisora de radio. Los profesionales del área resaltan que esto representa una gran exigencia y, ante este panorama, sus seres queridos, preocupados, le aconsejan que se desconecte del trabajo, del teléfono y que ponga la atención en su salud.

Al principio, los resultados de sus primeros estudios indicaban anomalías en sus parámetros clínicos, lo que llevó al conductor a la necesidad de internarse inmediatamente. Con el correr de los días, personas del entorno más íntimo de Gelblung compartieron que el equipo médico a cargo estaba a la espera de un incremento en los niveles de glóbulos rojos del paciente, lo cual fue esencial para lograr una estabilización efectiva de su cuadro general.

Con el correr de los días, el periodista se fue sintiendo mejor y, fiel a su estilo, volvió a agarrar el celular para responder mensajes y ponerse en contacto con sus amigos y seres queridos. Incluso, también grabó un mensaje de despedida para Charly Álvarez, el legendario periodista de Crónica TV quien se jubiló después de más de 30 años al aire.

“Hola, Charly, lamentablemente no puedo estar ahí, ya te darás cuenta por qué. Estoy mucho mejor, pero reenchufado por todos lados. Creo que ya me pasan a terapia normal”, comenzó a explicar en ese entonces sobre su situación, para luego enviar un sentido mensaje al periodista que dejaba el medio de comunicación tras convertirse en una de las caras más reconocidas de la señal.