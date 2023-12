Y Guillermo Francos habló del dólar (¡Salí de ahí, Maravilla!)

Con un Presidente economista, y al menos otros cinco economistas acompañándolo, el futuro ministro del Interior "comentó" livianamente sobre el posible valor del dólar.

Por Gonzalo Abascal

Para Clarín

Qué debe decir y qué no, cuánto contar y con qué crudeza, es tema de especulaciones con la mirada puesta en el discurso inaugural de Milei el próximo domingo.

Macri sugiere no ahorrar datos que describan la profundidad de la crisis. Dice que ese fue su error, edulcorar la situación con la que asumió en diciembre de 2015. ¿Habrían tenido los argentinos mayor comprensión si el entonces presidente alarmaba con los números? En todo caso, parece una mirada piadosa de su gestión. Lo grave fue no resolver la crisis, no su falta de descripción discursiva.

Hay, además, una diferencia objetiva entre aquel 2015 macrista y este 2023 mileista: hoy nadie necesita que le expliquen la crisis. Con más de 140% de inflación anual, cada uno la sufre en su bolsillo. ¿Cuánto más persuasiva podrá ser la enunciación de un déficit comercial que el índice supermercado que se experimenta a diario?

Mirándolo distinto, lo que Milei y su equipo deberán analizar es la conveniencia de generar determinadas expectativas. No tanto lo oportuno de detallar cómo estamos, si no el riesgo de entramparse en el cuándo salimos.

En ese sentido, el Presidente electo sí podría tomar como referencia a sus antecesores (y parece hacerlo cuando habla de “meses duros”). Si algo caracterizó a la administración macrista fue el daño autoinfligido por la sucesión de expectativas defraudadas.

Desde la definición:“en mi presidencia la inflación no va a ser un tema” , hasta promesas como el aún ansiado “segundo semestre” y los nunca concretados “brotes verdes”, el gobierno de Cambiemos estuvo signado por un fallido optimismo duranbarbiano .

Pero, ¿cómo se gobierna sin crear expectativas? Se sabe, el arte está en sostener esperanzas sin imponerse plazos.

Entonces, ¿para qué Diana Mondino aventuró frente a los industriales: “Muchachos, si llegaron hasta acá, aguanten seis meses más, que éste va a ser el mejor país del mundo”.

Si una contribución puede hacer el gobierno que viene, además de controlar el costo de vida, es bajar la “inflación” de los discursos autocelebratorios de la grandeza argentina, alineados detrás del infausto “los argentinos estamos condenados al éxito” de Duhalde.

La Argentina no será el mejor país del mundo en seis meses, ni en un año y ni siquiera en una década, y decir otra cosa, aun como metáfora, es una frivolidad irrespetuosa.

Ahora bien, en el terreno de las declaraciones candidatas a “pasar factura” se anotó Guillermo Francos, principal vocero del futuro presidente y próximo ministro del Interior, quien arriesgó: “yo me quedaría tranquilo con el dólar” (¡Salí de ahí Maravilla!, diría Walter Nélson).

Francos seguramente sabe que las palabras “dólar” y “tranquilo” nunca resultaron muy compatibles en la Argentina, y reunirlas en una definición es siempre, y mucho más a días de un nuevo gobierno, una operación de riesgo.

Pero siguió, “digo esto no desde la visión de un economista, no veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada del dólar (...) pero la verdad es que si uno mira la historia, podría estar en $600 o $ 650, un valor razonable, no estoy diciendo que ese vaya a ser...”.

Su intervención habilita una reflexión posible. Con un Presidente economista, y acompañándolo al menos otros cinco (Luis Caputo, Diana Mondino, Guillermo Ferraro, Osvaldo Giordano y Pablo Lavigne) que Francos “comente” sobre el precio del dólar, quizás la materia más sensible del presente, y proponiendo un valor que fácilmente puede evidenciarse como un error, aparece como una desprolijidad a corregir.