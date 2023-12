Rufina sorprendió a la China Suárez con una pregunta sobre Lauty Gram

Durante un vivo de Instagram, Rufina le preguntó a la China Suárez sobre Lauty Gram debido a una consulta de un seguidor.

La China Suárez se encuentra en su mejor momento artístico debido al reciente lanzamiento de "Corazón de cartón", su nueva canción la cual presentó junto a sus tres hijos. De hecho, antes del estreno del single, realizó un vivo en Instagram con la presencia de Rufina, Magnolia y Amancio y fue allí cuando la primogénita incomodó a la actriz con una pregunta. Rufina, quien también es hija de Nicolás Cabré, le preguntó a la China Suárez sin ningún tapujo: "¿Quién es Laty Gram?". La duda de la adolescente surgió luego de ver una consulta hacia su madre en el chat de Instagram. Ante esto, la artista no dudó en cambiar de tema con rapidez, aunque antes respondió: "No tenes que leer todas las preguntas en voz alta". Luego, como si nada hubiera pasado, la China continuó: "¿Te gustaría ser actriz?", a lo que Rufina contestó: "De grande lo sabré". Sin embargo, poco tiempo después de esto, la actriz le contó a su hija que Lauty Gram es un tiktoker y cantante. Pero, no hizo referencia a las veces que los medios los relacionaron a ambos de manera romántica. El momento de la incomodidad de Suárez se hizo viral en redes sociales, aunque no pasó a mayores. Esto es porque la actriz y su hija lograron tener un vivo agradable enterneciendo a todos los seguidores de la China, quienes quedaron encantados con el material.