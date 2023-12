Bassano: "La liberación de precios va a ser en contra del consumidor"

El titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) dijo hoy que faltan productos en las góndolas porque hay especulación.

El titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, dijo hoy que faltan productos en las góndolas porque hay especulación, y aseguró que la liberación de precios "va a ser en contra del consumidor".

"En las últimas semanas se está viendo cómo en algunos hipermercados de zonas medias la gente estaba haciendo compras exorbitantes, e inclusive en mayoristas, para acaparar porque saben que los precios se van a ir a las nubes, esto es demostrativo de lo que va a pasar después del 10, la liberación va a ser en contra del consumidor", afirmó Bassano en declaraciones a El Destape.

Señaló que "han empezado a faltar en las góndolas algunos productos, notamos en los barrios la falta de algunos productos muy específicos, y en las góndolas de los hipermercados algunas grandes marcas que tienen acuerdos con el Gobierno también han desaparecido".

"Hay retención de los productos para después del 10 de diciembre ponerles cualquier precio", aseguró Bassano.

Asimismo, dijo que "en estas últimas dos semanas lo normal ha sido una remarcación furiosa, se puede ver el ámbito especulativo porque hay dispersión de precios".

Sobre la inflación, sostuvo que "cuando salen a decir que es porque se fabrican billetes o por el déficit fiscal, lo que no tienen en cuenta es la especulación; cuando una lata de tomates está en un lugar a un precio y en otro al doble significa que hay una gran dispersión de precios que está generada no por la competencia sino por la alta especulación en la remarcación".

Por otra parte, observó que "están anunciando un aumento de la medicina prepaga y que van a liberar las cuotas", lo cual "está en contra de dos normativas: una es ley de medicina prepaga y la segunda es la Constitución Nacional".

Consideró que "todos los actos de gobierno que está generando la Libertad Avanza están en contra de casi todos los artículos de la Constitución Nacional".

"No hay en este gobierno un espíritu de defensa de los derechos de las personas, eso no interesa, interesa nada más que la economía y algo peor, las finanzas; es un gobierno que pregona la libertad para las empresas, no para las personas", concluyó.