Los Leones y Las Leonas debutan en Santiago del Estero con doble fecha en la Pro-League

Los seleccionados argentinos de hockey sobre césped salen a escena nuevamente en el Estadio Provincial ante Gran Bretaña.

Comienza una nueva temporada de la Pro-League con la doble fecha que se jugará en Santiago del Estero. Tanto Las Leonas como Los Leones serán locales en la primera cita del torneo internacional. Ambos jugarán contra Gran Bretaña. Las chicas a las 19 y los varones a las 21.30.

Esta edición del torneo va a tener algo más en juego: la clasificación directa al Mundial femenino y masculino de 2026 en Bélgica y Países Bajos.

Cada país que forma parte jugará 16 partidos, enfrentándose a cada equipo dos veces. El campeón de cada categoría obtendrá el cupo para la Copa del Mundo. En caso de que los anfitriones del Mundial levanten el trofeo, la clasificación será para el subsiguiente.

La Pro-League consta de seis ventanas en distintos momentos del 2023 y 2024. La primera, mencionada anteriormente, será entre el 6 y 11 de diciembre en Santiago del Estero. Luego, entre el 14 y 19 de febrero del 2024 se disputará en Buenos Aires. El resto de los mini torneos se distribuirán de la siguiente manera: Bhubaneswar y Rourkela, India (3 al 25 de febrero del 2024), Antwerp, Bélgica (22 de mayo al 2 de junio de 2024), Lee Valley, Gran Bretaña (1 al 12 de junio de 2024) y Utrecht y Ámsterdam, Países Bajos (22 al 30 de junio de 2024).

Los horarios para los compromisos de Las Leonas en Santiago del Estero son los siguientes:

Miércoles 6 y sábado 9 de diciembre a las 19h vs. Gran Bretaña.

Viernes 8 y lunes 11 de diciembre a las 19h vs. Países Bajos.

Luego el calendario de la competición seguirá de la siguiente manera: Fecha 5 y 7 vs. Bélgica (14 y 17 de febrero de 2024), Fecha 6 y 8 vs. Alemania (16 y 19 de febrero), Fecha 9 y 12 vs. India (22 y 26 de mayo), Fecha 10 y 11 vs. Estados Unidos (23 y 25 de mayo), Fecha 13 y 16 vs. China (29 de mayo y 2 de junio) y Fecha 14 y 15 vs. Australia (30 de mayo y 1 de junio).

Los varones jugarán a continuación:

Miércoles 6 y sábado 9 de diciembre a las 21:30h vs. Gran Bretaña.

Viernes 8 y lunes 11 de diciembre a las 21:30h vs. Países Bajos.

Posteriormente seguirán así: Fecha 5 y 7 vs. Bélgica (14 y 17 de febrero de 2024), Fecha 6 y 8 vs. Alemania (16 y 19 de febrero), Fecha 9 y 12 vs. India (22 y 26 de mayo), Fecha 10 y 11 vs. Irlanda (23 y 25 de mayo), Fecha 13 y 16 vs. España (29 de mayo y 2 de junio) y Fecha 14 y 15 vs. Australia (30 de mayo y 1 de junio).

Para esta ocasión, Fernando Ferrara decidió convocar a 22 jugadoras para la Selección argentina de damas para enfrentar a las neerlandesas y las británicas, y de esta manera, comenzar con el roce internacional.

Respecto a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, serán siete las nuevas convocadas que irán a Santiago del Estero: Celina Di Santo (quien fue a los Panamericanos por la lesión de Albertario), Bárbara Dichiara, Bianca Donati, Victoria Manuele, Alina Piccardo, Carolina Carrizo y Stefanía Antoniazzi. Juana Castellaro, Valentina Raposo y Sofía Cairó forman parte del plantel de Las Leoncitas que actualmente participan del Mundial Junior en Chile y, por eso, no estarán en esta ocasión.

Por el lado de Los Leones, hubo algunos cambios en el equipo campeón panamericano reciente. Tobías Martins, Ignacio Nepote, Lucio Méndez Pin, Felipe Merlini, Igancio Ibarra y Facundo Zárate vuelven a incorporarse al plantel. Bautista Capurro no formará parte por el Mundial Junior en Malasia. Además, Agustín Bugallo no estará por una situación personal, Nicolás Cicileo decidió no estar en esta etapa con la Selección y Martín Ferreiro ya no será parte del plantel.

La competencia que nació hace cuatro años como reemplazo de la World League lleva el siguiente historial de campeonatos, con Las Leonas, como una de las campeonas del certamen. Y manda Países Bajos tanto en varones como en mujeres.

2019: Países Bajos (damas) y Australia (caballeros)

2020-21: Países Bajos (damas) y Bélgica (caballeros)

2021-22: Argentina (damas) y Países Bajos (caballeros)

2022-23: Países Bajos (damas) y Países Bajos (caballeros)