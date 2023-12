En vivo: Las Leonas debutan en la Pro-League ante Gran Bretaña

El seleccionado argentino de hockey sobre césped sale a escena nuevamente en el Estadio Provincial de Santiago del Estero.

Los horarios para los compromisos de Las Leonas en Santiago del Estero son los siguientes:

Miércoles 6 y sábado 9 de diciembre a las 19h vs. Gran Bretaña.

Viernes 8 y lunes 11 de diciembre a las 19h vs. Países Bajos.

Luego el calendario de la competición seguirá de la siguiente manera: Fecha 5 y 7 vs. Bélgica (14 y 17 de febrero de 2024), Fecha 6 y 8 vs. Alemania (16 y 19 de febrero), Fecha 9 y 12 vs. India (22 y 26 de mayo), Fecha 10 y 11 vs. Estados Unidos (23 y 25 de mayo), Fecha 13 y 16 vs. China (29 de mayo y 2 de junio) y Fecha 14 y 15 vs. Australia (30 de mayo y 1 de junio).

La competencia que nació hace cuatro años como reemplazo de la World League lleva el siguiente historial de campeonatos, con Las Leonas, como una de las campeonas del certamen. Y manda Países Bajos tanto en varones como en mujeres.

2019: Países Bajos (damas) y Australia (caballeros)

2020-21: Países Bajos (damas) y Bélgica (caballeros)

2021-22: Argentina (damas) y Países Bajos (caballeros)

2022-23: Países Bajos (damas) y Países Bajos (caballeros)