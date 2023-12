Crítica de "Wonka"

Timothée Chalamet protagoniza "Wonka", la película sobre el origen del personaje de Roald Dahl a la que Paul King logra trasladar la magia de su "Paddington".

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

Si adaptar un exitoso relato infantil ya es es extremadamente complicado, atreverse a inventar un mundo más allá de un cuento de Roald Dahl parece sencillamente imposible. Pero Paul King no le tiene miedo a nada y, tras adornar con inesperada magia al pequeño protagonista de 'Paddington' (2014), vuelve a adentrarse en el imaginario colectivo británico para ampliar su leyenda y compartirla con el mundo.

'Wonka' se sitúa años antes de que Charlie se adentre en la fábrica de chocolate en el famosísimo libro de Dahl, imaginando a un joven y desesperado Willy que, pese a ser un prodigioso inventor, mago y chocolatero, no termina de alcanzar la fortuna que persigue sin descanso en un deprimente mundo dickensiano que necesita, con urgencia, una socialización del chocolate.

Algo sobrada de canciones que nunca terminan de ser memorables, Paul King acierta donde erró Tim Burton y crea un film que, además de encajar en el universo de Dahl, aporta una verdadera aventura que edulcora la condición de encargo salido de un calendario industrial. Personajes que podrían haber salido en 'James y el melocotón gigante', 'El Superzorro' y 'Matilda' completan las hazañas de un protagonista siempre acompañado por Noodle (Calah Lane), el verdadero alma musical de la película.

Por otro lado, no deja de sorprender cómo se llegó hasta el final con la idea de que fuese Timothée Chalamet el encargado de interpretar a un personaje que es puro optimismo. El Willy que Paul King nos presenta en 'Wonka' es la luz en la oscuridad, un soñador despierto incapaz de doblegarse ante el pesimismo que le rodea y que, ni por asomo, contiene trazas del -delicioso- fondo salvaje del personaje al que encarnaba Gene Wilder en 'Un mundo de fantasía' (Mel Stuart, 1971). Este chocolatero es pura ilusión y entusiasmo y Chalamet, que ha demostrado ser el actor ideal para representar todo lo contrario con sus apesadumbrados trabajos en 'Call Me by Your Name' (Luca Guadagnino, 2017), 'Día de lluvia en Nueva York' (Woody Allen, 2019) y 'Dune' (Denis Villeneuve, 2021), no puede disimular (y lo intenta) que no es la mejor opción de reparto posible. La más famosa sí, eso seguro.

Para golosos con ganas de cuentos y aventuras.