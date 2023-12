Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori

"Hay que tener un poco de compasión", aseveró un exmagistrado en una de las primeras reacciones a esta decisión.

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dispuso este martes la libertad inmediata del expresidente peruano Alberto Fujimori, que fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

Tres magistrados del TC, entre ellos su presidente Francisco Morales, firmaron el documento en que se ordena al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y al director del penal de Barbadillo, en Lima, a que "en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, bajo su responsabilidad".

El máximo tribunal peruano valoró la edad avanzada y la salud deteriorada de Fujimori, una de las principales banderas de la derecha para solicitar su liberación.

La semana pasada el juez de la Corte de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, ordenó que Fujimori siguiese en prisión, empero devolvió el expediente al TC para que tomara la decisión definitiva.

En Perú se rumoreaba que el exmandatario (1990-2000) sería excarcelado luego de la polémica resolución emanada del TC a finales de noviembre, en la que dejaba la posible salida de Fujimori en manos de Fernández Tapia, pese a la medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Historial

En marzo de 2022, el TC declaró fundada la demanda de 'habeas corpus' interpuesta a favor del exmandatario, con el cual se pedía la nulidad de una medida judicial que suspendió el indulto otorgado por el expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, en 2017.

Sin embargo, a finales de marzo de ese año, la Corte IDH instó al Estado peruano a "abstenerse" de liberar al exmandatario.

Fecha de salida

El abogado del expresidente, Elio Riera, aclaró que posiblemente este miércoles 6 de diciembre salga en libertad su representado.

"Como los trámites administrativos del INPE normalmente son hasta mediodía, este oficio si bien ha sido notificado al INPE, tiene que ser puesto de conocimiento a la región. Lo más probable es que [la liberación] sea el día de mañana", afirmó.

En declaración a medios locales, apuntó que Fujimori está "clínicamente estable" y celebró este pronunciamiento. "Nos guste o no nos guste, el TC ya resolvió, la Corte IDH no puede decir a quién se libera y a quién no".

Keiko Fujimori, hija del hoy presidiario, confía en que las autoridades expidan la orden de liberación de su padre en la mañana del miércoles. "Esperemos que mañana temprano se pueda subsanar este error para proceder a ejecutar la libertad", dijo a la prensa.

En cambio, el vocero del partido fujimorista Fuerza Popular, Miguel Torres, aseguró que este martes se producirá la excarcelación de la persona que "liberó al Perú del terrorismo".

"Hoy día se libera a la persona que nos rescató de un desastre económico nunca antes visto (...). Por un tema de derecho y de humanidad, corresponde que el expresidente Alberto Fujimori ya esté en libertad", dijo a la emisora local Exitosa.

Ernesto Blume, exmagistrado del TC, saludó la medida e indicó que "ese indulto ha sido revisado, convalidado por el propio Tribunal".

Entrevistado por el canal estatal TVPerú Noticias, restó importancia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, las masacres por las que fue sentenciado Fujimori.

"Hay que tener un poco de compasión y no dejarse mover por pensamientos negativos", afirmó Blume, quien también consideró como "extralimitada" la acción de la Corte IDH.

Blume aseveró que "la Corte cometió un error al inmiscuirse en un indulto y pretender que no se cumpla la sentencia del TC".

Por su parte, el abogado Carlos Rivera opinó que Blume desconoce el derecho internacional y recordó que hay tratados firmados por Perú en la que se somete a las sentencias del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.

Sostuvo que con esta resolución la nación andina "entra a un momento de desconocimiento, desacato de las sentencias internacionales".

"Viola la resolución de la Corte IDH e insulta la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista. INPE no debe acatar esta orden", manifestó, por su parte, la congresista Sigrid Bazán, de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

En la red social X, exhortó al Sistema Interamericano a pronunciarse "con urgencia para impedir este atentado contra los derechos de las víctimas de la dictadura de Fujimori".

Desde el Congreso de la República también se pronunció en contra la bancada del partido izquierdista Perú Libre y anunció que solicitará que los miembros del TC sean citados prontamente ante las respectivas Comisiones del Parlamento.

"La liberación del genocida Alberto Fujimori, sería un execrable precedente en el país", aseguró en un comunicado. "Esta decisión quebraría aún más, el precario sistema de justicia que tiene el país", añadió.

En el ámbito internacional, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, manifestó que "la liberación de Alberto Fujimori violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

"El Estado tiene la obligación de cumplirlas", señaló Goebertus en la red social X, en la que recordó que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), "que depende del Ministerio de Justicia, no debe liberarlo".