Johnny Depp en conversaciones para interpretar a Satanás

El director y ex miembro de Monty Python, Terry Gilliam, ha declarado que tiene la intención de contar con Johnny Depp para interpretar el papel de Satanás en su nueva película.

Vía Variety informan que Gilliam reveló durante el Festival de Cine del Mar Rojo que su próximo proyecto titulado 'The Carnival at the End of Days' será una comedia que parece será protagonizada por Depp en el papel del diablo.

"Dios aniquila a la humanidad y el único personaje que quiere salvarlos es Satanás, es una comedia y Johnny Depp interpreta a Satán", dijo el director. "Esta es una historia simple de Dios aniquilando a la humanidad por arruinar su hermoso jardín, la Tierra... Sólo hay un personaje que está tratando de salvarnos y ese es Satanás, porque sin la humanidad ha perdido su trabajo y él es un personaje eterno que debe vivir. Sin trabajo es terrible. Entonces encuentra algunos jóvenes y trata de convencer a Dios de que estos jóvenes son los nuevos Adán y Eva. Dios todavía puede acabar con la humanidad".

Christopher Brett Bailey coescribirá esta historia junto al propio Gilliam, cuyo último proyecto fue 'El hombre que mató a Don Quijote' en 2018. Esta película es una comedia de aventuras que estuvo casi tres décadas en desarrollo y que cuenta hasta con dos documentales diferentes. La cinta estuvo protagonizada por Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård y Olga Kurylenko.