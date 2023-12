Familias realizaron una "sentada masiva" frente a colegio privado por el aumento de cuotas

Un colegio privado céntrico fijó incrementos de entre 250 y 400%, para el periodo 2024, provocó un fuerte reclamo por parte de los padres.

Un enorme grupo de padres se convocó este miércoles en la puerta del colegio "English High School" para realizar una sentada pidiendo que se considere una reevaluación de los precios de matrículas y cuotas 2024, por incrementos de hasta 250 y 400% respectivamente.



"Estamos conmovidos y desorientados al ser anoticiados hace dos días de los incrementos de los aranceles para el próximo año. Es por eso que los papás que pudimos asistir hoy, vinimos en representación de las 300 familias que conforman la comunidad de esta escuela y que hoy nos hallamos en estado de absoluta fragilidad", dijo Noelia Gurmendi, en representación de los padres que se ven imposibilitados a hacerle frente a semejante aumento.

En ese sentido, reclamó que los nuevos aranceles representan un incremento del 250% en las cuotas que pasarán de $18.000 a $64.000 y de 400% en matrícula, pasando de $30.000 a $120.000.



"Vulneran nuestro derecho a elegir y quebrantan la ley provincial N° 6160, que en su artículo 38 fija el mes de noviembre como límite para que se informen los aranceles del próximo ciclo lectivo, de manera que los padres tengan la opción de salir a buscar banco en otro colegio si no pueden acceder", continuó.



En la misma línea, la mujer remarcó que "este aumento no se ve reflejado de ninguna manera en la infraestructura de la institución, porque los aires acondicionados no funcionan o no tienen el mantenimiento correspondiente. Hay caídas de techos, ventanas y puertas en pésimos condiciones, entre otros detalles".



Gurmendi remarcó que de manera inmediata, todas las familias de los niveles primario y secundario, tanto turno mañana, como tarde, decidieron reclamar para al menos conocer "cuál es el fundamente para hacer el cálculo de los aumentos tan excesivos y a 10 días de que se cierren todas las escuelas".



Los padres presentaron notas primero a nivel individual y luego a nivel colectivo, para tratar de obtener una respuesta de parte de las autoridades. Asimismo, anticiparon que si esto se mantiene, lo que sigue es una medida cautelar, que defienda los derechos de educación de los niños.