Pichetto, Monzó y López Murphy conformarán un bloque propio en Diputados llamado Cambio Federal

El espacio buscará expresar los intereses de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que ya adelantaron que serán una “oposición responsable” al gobierno libertario.

Un día antes de la jura de los nuevos diputados y del límite para presentar formalmente los nuevos bloques que funcionarán en la Cámara de Diputados, varios referentes que forman parte de Juntos por el Cambio anunciaron que conformarán un bloque propio llamado Cambio Federal.

El auditor general y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto será el presidente del nuevo espacio, que incluirá a otras figuras de peso como el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Jorge “Loma” Ávila y Francisco Morchio. Los dos últimos son representantes de los gobernadores electos Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

El objetivo es que la flamante bancada tenga terminales con los gobernadores de Juntos por el Cambio, que rechazan la idea de un co-gobierno con los libertarios.

“El objetivo es sumar volumen y número para incidir y ‘dontear’, de lo contrario no ingresamos en reparto de comisiones”, explicó uno de los posibles miembros del espacio en referencia al sistema proporcional d’hondt que se utiliza para repartir bancas y para conformar comisiones.

Si bien todos integraban formalmente Juntos por el Cambio, la mayoría de los miembros de Cambio Federal operaban con cierta libertad dentro de espacios propios, como Republicanos Unidos en el caso de López Murphy, Encuentro Federal de Monzó y Stolbizer o Encuentro Republicano Federal de Pichetto.