Karina la Princesita reveló su situación sentimental: "Siempre hay..."

La artista habló con Intrusos y no dudó en mostrar cómo se encuentra su corazón actualmente.

Karina La Princesita en un mano a mano con Intrusos habló sobre su presente laboral y, al ser consultada sobre su vida sentimental, sorprendió con su respuesta frente a cámaras. “¿Vos cómo estás? Hablando de relaciones...”, le preguntaron a la cantante y contestó: “Siempre hay gente que está ahí golpeando la puertita”. “Pero algo muy light, muy tranquilo, nada como para formalizar...”, insistió el movilero a la cantante, que aclaró: “No, no estoy de novia, pero no estoy sola”. “¿Estas conociendo a alguien?” insistió el periodista y Karina respondió sincera: “Sí, no sabe nadie. Estoy contenta en general, estoy trabajando, estoy tranquila”.