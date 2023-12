Santiago Cafiero: “No me gustó que Daniel Scioli siga en Brasil”

El canciller de la Nación y diputado nacional electo por Unión por la Patria apuntó contra el embajador argentino en Brasil.

El canciller de la Nación y diputado nacional electo Unión por la Patria, Santiago Cafiero, apuntó contra el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, continúe en su cargo más allá del cambio de signo político en el Gobierno nacional.

“No me gustó que Daniel Scioli siga en Brasil con un gobierno de La Libertad Avanza, ha tomado una decisión personal, es alguien que le tengo afecto, pero no coincido con su decisión desde lo político”, manifestó el dirigente peronista en comunicación con radio Perfil.

No obstante, el nuevo legislador nacional, aclaró: “El principal socio comercial de Argentina es Brasil, si el mercado brasilero está más disputado puede afectar nuestras exportaciones”.

Y sostuvo: “La cuestión de los BRICS se está ideologizando. Argentina es parte, y salir tendría un costo de reputación alto. Si Milei quiere salir, debería explicar cuál es el beneficio de hacerlo”.