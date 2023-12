Margot Robbie hizo un pedido para que Barbie no compita con Oppenheimer

Un productor del film dirigido por Christopher Nolan intentó persuadir a la actriz y productora de modificar los planes…pero no logró su cometido.

Barbie fue uno de los sucesos más importantes del cine de 2023 tanto en lo que refiere a taquilla como a fenómeno cinematográfico y opinión de la crítica. La película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie arribó a los cines el 21 de julio de 2023 y se mantuvo en las carteleras durante semanas convirtiéndose en la cinta más taquillera de la historia dirigida por una mujer.

Lo cierto es que el film tuvo un gran desafío a la hora de captar la atención del público, ya que el mismo día se estrenó en los cines de todo el mundo Oppenheimer, la película más reciente de Christopher Nolan. Mucho se habló antes del estreno sobre la competencia entre estos dos tanques de Hollywood que se presentaban muy diferentes entre sí pero convocarían a miles y miles de espectadores en común.

Barbie fue la película que terminó ganando en números de taquilla, pero en un principio, un productor de Oppenheimer quiso persuadir a Robbie -también productora de la película- de que cambien la fecha de estreno. Así lo reveló la actriz en Actors on Actors de Variety, charla que compartió con Cillian Murphy, protagonista del film de Nolan:

Margot Robbie

"Uno de sus productores, Chuck Roven, me llamó, porque trabajamos juntos en otros proyectos, y me dijo: 'Creo que deberías cambiar la fecha'. Y yo le dije: 'No vamos a cambiar la fecha. Si tienes miedo de enfrentarnos, cambia tú la fecha'. Y él dijo: 'No vamos a mover nuestra fecha. Sólo creo que sería mejor para ti hacerlo'. Y yo estaba como, '¡No nos vamos a mover!'".

En muchos cines del mundo se ofreció una doble función con ambas películas, recuperando una tradición de décadas pasadas en las salas. Fue la propia Robbie quien propuso la doble función en su diálogo con Roven y en la entrevista Murphy estuvo de acuerdo en que fue una gran idea.