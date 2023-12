La angustia de Noelia Marzol por el mal momento que atraviesa

La bailarina compartió un descargo, molesta por la inhabilitación de su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol estalló en la red por la suspensión de su cuenta de Instagram y compartió un video a modo de descargo. "Perderlo todo me da mucha bronca", expresó al borde del llanto.

A través de X, la bailarina escribió: "Me inhabilitaron Instagram por actividad sexual. ¿Es joda? La cantidad, pero la cantidad de cuentas de pedofilia que existen y no las cierran, ¿y a mí me la cierran por aparecer en bikini? Chau".

Qué le pasó a Noelia Marzol

Luego, Noelia Marzol pasó el usuario de su nueva cuenta de Instagram, @noemarzolok, y mediante un video expresó su angustia: "Les quiero agradecer porque si están acá es porque me volvieron a seguir, porque como saben, la anterior me la suspendieron".

Noelia Marzol.

"Estoy haciendo todo lo posible para recuperarla, pero no se si va a suceder. Una de las cosas que más bronca me da es que esa cuenta era un trabajo como de 10 años, de meterle mucho esfuerzo, esmero y trabajo. Perderlo todo y no encontrar el motivo, me da mucha bronca", planteó entre lágrimas.

"Si algo me caracteriza es que la remo un montón. También perdí un montón de fotos y videos de mis hijos, que por ahí solo estaban en la red social y no se si los voy a poder recuperar. Estoy con bronca y angustia, todo junto. Espero que nos sumemos y seamos los mismo que en la comunidad anterior, por favor difundan", concluyó esperanzada Noelia Marzol.