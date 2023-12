Dieron a conocer dos nombres de funcionarios clave de la conducción económica de Javier Milei

Javier Milei define a su equipo. En este caso, el funcionario elegido es un ex empleado de Corporación América, donde conoció al presidente electo.

A horas de la asunción presidencial de Javier Milei se conocieron los nombres de funcionarios clave de la conducción económica que encabezará Luis Caputo. Pablo Quirno ocupará la secretaría de Finanzas y Carlos Guberman tendrá a su cargo Hacienda, según pudo confirmar Ámbito. Además, Leonardo Madcur será el nuevo representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aún falta resolver es quién sucederá a Guillermo Michel al frente de la Aduana. Quirno, amigo personal de Caputo (es conocido como su mano derecha) es especialista en temas financieros. Fue su jefe de asesores cuando comandó el Ministerio de Finanzas en los años 2017 y 2018 y cuando Caputo pasó al Banco Central, Quirno lo acompañó como director de esta entidad. Cuenta con un posgrado en economía y finanzas de la Universidad de Wharton. Guberman es un experto en temas presupuestarios. Fue director de Análisis Fiscal Tributario de la Oficina de Presupuesto del Congreso, puesto que ganó por concurso. Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Economía de la Universidad del CEMA. Le tocará llevar adelante una severa reestructuración del gasto público en momentos en que, desde el espacio libertario, se anticipa que “el ancla del programa económico será el equilibrio fiscal”. Esto supone cerrar el déficit de 5% del PIB con que culminaría el año en curso, según datos de Econométrica. Asimismo, se designó a Leonardo Madcur, actual jefe de gabinete y hombre de confianza de Sergio Massa, como delegado argentino ante el FMI. De profesión abogado, egresado de la Universidad de Belgrano, posee además un master en negocios del IAE, Universidad Austral. La designación de Quirno y de Madcur revisten importancia en momentos en que el país necesita financiamiento externo ya que las reservas netas en poder del BCRA son negativas en más de u$s10.000 millones. A favor del entendimiento con el organismo multilateral, el equipo económico entrante prepara un fuerte recorte del gasto público y la pronta eliminación del desequilibrio fiscal, es decir la política que más apoya el FMI. Madcur, además, colaborará con la transición con el nuevo gobierno, según lo acordado en la reunión secreta que mantuvieron el domingo pasado Massa y Milei. Como en otros casos de funcionarios del nuevo gobierno (Nicolás Posse, futuro jefe de Gabinete, Guillermo Francos en Interior), Madcur es un ex empleado de Corporación América, donde conoció a Milei. Precisamente, desde las filas del entrante ministro de Economía, Luis Caputo, se encargan de aclarar que su designación ante el Fondo no es un acuerdo con Massa. Reemplazará a Sergio Chodos, un economista íntimamente vinculado al ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Entre otros nombres que formarán parte del equipo de Caputo se destaca Joaquín Cottani, economista; Federico Furiase, Magíster en Finanzas de la Universidad Di Tella y exintegrante de Anker Latinoamérica, consultora que Caputo cerró hace unos días; Santiago Bausili, economista y socio de Caputo que dirigirá el Banco Central; y Florencia Misrahi, quien recientemente fue designada al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).