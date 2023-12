Difícil, pero no imposible: consejos para bajar de peso a partir de los 40 años

Una especialista brinda precisiones sobre una realidad en la cual influyen cambios metabólicos, hormonales y sociales.

Mantener un peso saludable es sumamente importante para la salud. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

Es sabido que la prevalencia de la obesidad crece desde hace décadas a nivel mundial. En nuestro país, alcanza a uno de cada tres adultos.

A la hora de pensar en cómo abordarla, es una realidad que bajar de peso no resulta sencillo. El escenario preocupa más si se tiene en cuenta que bajar de peso en la mediana edad puede ser aún más complicado que en etapas previas de la vida.

Sin embargo, es posible. Así lo manifestó en su presentación durante la Reunión Anual de 2023 de la Sociedad de Menopausia en Filadelfia María Daniela Hurtado, endocrinóloga en la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida.

La profesional, que luego de su presentación conversó de manera exclusiva con Clarín, explicó a este medio que tanto el envejecimiento como la menopausia tienen características propias que de alguna manera atentan contra mantener un peso saludable o adelgazar.

Anticiparse a esta etapa, modificar la dieta haciendo hincapié en las porciones y en determinados macronutrientes, hacer ejercicio aeróbico y de fuerza regularmente, y consultar con especialistas asoman como las principales pautas a tener en cuenta. En esta entrevista, detalla las principales recomendaciones que suele darle a sus pacientes.

—¿Es más difícil perder peso a medida que uno envejece? ¿Por qué?

—Mientras envejecemos, especialmente después de los 40 y hasta los 65 años, va a haber muchos cambios en nuestro comportamiento, que generalmente van a resultar en una disminución de la actividad física. Durante esta etapa, tenemos muchas más posibilidades de ser menos activos, lo cual constituye un factor de riesgo para ganar peso.

La otra cuestión es que nuestra composición corporal va a cambiar. Hay estudios que demuestran que a partir de los 30, la masa muscular disminuye aproximadamente entre 3 y un 8% por cada década.

Recordemos que la masa muscular es uno de los determinantes de lo que denominamos el metabolismo basal, que es lo que hace que nuestro cuerpo queme calorías. Entonces, si nuestro metabolismo basal disminuye, quemamos menos calorías y ahí tenemos otro factor de riesgo para ganar peso.

—¿Qué rol cumplen en el aumento de peso no deseado durante esta etapa, los cambios ocurridos en el cuerpo durante la transición a la menopausia?

—Quiero detenerme en este punto porque es algo muy importante. En realidad, y aunque durante mucho tiempo hayamos creído esto, la menopausia no predispone a ganar peso. Durante la mediana edad hay muchos cambios, no solamente físicos, sino también psicológicos y sociales.Y esto es relevante en la mujer porque durante la mediana edad ocurren dos procesos diferentes: uno es la menopausia y el otro es el envejecimiento.

Como estos dos procesos ocurren al mismo tiempo, ha sido muy difícil discernir cuál es el que realmente está detrás de la ganancia de peso, pero basado en lo que se conoce en la literatura en este momento, el envejecimiento es el factor más importante para la ganancia de peso por las dos cosas que mencioné: el cambio de comportamiento respecto a la menor cantidad de actividad física, que es un factor de riesgo, y el menor porcentaje de masa corporal, que disminuye el metabolismo basal, que es otro factor de riesgo.

Ahora bien, estudios también han demostrado que la menopausia juega un papel fundamental en la redistribución de la grasa. El estrógeno es una hormona fundamental para las mujeres porque ayuda a depositar la grasa en el área de la cadera y las piernas, y además esa grasa es la que nosotros comúnmente mencionamos como una grasa saludable.

Entonces, cuando perdemos el estrógeno, comenzamos a perder esa grasa saludable, y la grasa comienza a acumularse en el abdomen. Tengamos en cuenta que es la grasa que se la conoce como inflamatoria o tóxica.

Eso es lo que en realidad está poniéndonos en riesgo de desarrollar hígado graso no alcohólico, diabetes, hipertensión, colesterol elevado, ataques al corazón o cualquier enfermedad cardiovascular.

En resumen, el envejecimiento es el factor más importante para la ganancia de peso. Pero la menopausia es lo que lleva a la redistribución de grasa y sobre todo esa grasa que se acumula al nivel del abdomen.

—¿Qué otra característica típica de la menopausia puede afectar a las mujeres en esta etapa?

—Algunos de sus síntomas, como los conocidos calores o sofocones, que en realidad se llaman síntomas vasomotores, de por sí pueden llevar a cambios por ejemplo de la calidad y la duración del sueño, que pueden verse afectados de sobremanera.

Cuando uno no duerme bien, la calidad de vida cambia. Si uno no tiene una buena calidad de vida, tiene muchas más chances de no comer sanamente, porque se está buscando esa sensación de bienestar, muchas veces canalizada en lo que escogemos para comer.

Y obviamente, si una está dormida, cansada, con síntomas vasomotores, es más factible que no se haga ejercicio, por el cansancio mismo, y por el miedo a que aparezcan unos esos calores en medio de la actividad, no quieres arriesgarte a sentirte mal.

Es en este sentido que los síntomas vasomotores que ocurren durante la menopausia pueden ser un factor de riesgo para ganar peso. Siempre escucho en el consultorio a estas mujeres que vienen y me dicen “doctora, aumenté 5, 10, 13 kilos en los últimos cinco o diez años, y no cambié absolutamente nada: como saludable y hago ejercicio cinco veces para la semana”. Y mi respuesta es : "Es totalmente esperable. Lo ideal hubiera sido que su médico le hubiese aconsejado acerca de la importancia de hacer cambios una vez que usted entró a la mediana edad."

—¿Qué tipo de cambios?

—Necesitas cambios en la dieta y hacer ejercicio para prevenir la ganancia de peso.

Esos cambios implican comer menos calorías, varios estudios han demostrado que para evitar la ganancia de peso, durante esta etapa las mujeres tienen que consumir alrededor de 1300 calorías al día.Y también hacer dietas bajas del colesterol y grasas.

Además, para prevenir la ganancia de peso, es importante el ejercicio. Si ya hacías, tienes que hacer más.

—¿Qué debe hacer una mujer que padece sofocones?

Si la mujer tiene síntomas vasomotores, tienen que ir al médico y discutir si hay posibles tratamientos como terapia hormonal u otras opciones.

Además, hay efectos en la salud: sabemos que puede haber consecuencias, por ejemplo, eventualmente a nivel cardiovascular, a nivel de salud mental y a nivel de la cognición.

—Cuando hablamos de ejercicio, ¿recomienda tanto ejercicio aeróbico como de resistencia?

—Sí, el ejercicio ideal consiste en una combinación de ambos. La recomendación es hacer al menos entre 150 y 160 minutos de ejercicio por semana.

Y la intensidad debería ser moderada, al punto de poder mantener una conversación mientras se ejercita, pero no cantar una canción, ya que estás demasiado cansado y necesitas guardar esa respiración para no sentirte más cansado.

Ahora, como te dije, mientras envejecemos perdemos masa muscular y una de las mejores maneras de prevenir la pérdida de masa muscular es con el ejercicio de resistencia. Entonces, les recomiendo a mis pacientes, las mujeres de mediana edad que están por entrar en la menopausia, que traten de enfocar al menos la mitad de su actividad física en ejercicio de resistencia.

Se puede comenzar con una pesa cualquiera, de entre uno a tres kilos, o lo que les funcione, como usar el mismo cuerpo para hacer resistencia, con sentadillas o empujando la pared con los propios brazos. La resistencia es fundamental y lo que yo recomiendo en esta etapa de la vida.

—¿Por qué es importante ocuparse de esto de manera anticipada y a partir de qué edad específicamente?

—Deben empezar a ocuparse de esta cuestión a partir de los 40 años. Hay muchos estudios longitudinales de miles de mujeres que han demostrado que a partir de esta edad, lo que se conoce como la mediana edad, las mujeres pueden ganar en promedio entre 300 y 800 gramos al año.

Por eso, lo ideal es que una vez que las mujeres están entrando a sus 40, comiencen a tener algún tipo de asesoramiento acerca de cómo implementar estos cambios, aunque debo decir que lamentablemente esto no pasa.

La cuestión es ocuparse del tema cuando empieza a ocurrir o antes, porque si no las mujeres no se dan cuenta de que suben medio kilo al año, pero una vez que pasa una década eso se puede transformar en 5 o 10 kilos, y esa cifra sí es significativa.

No olvidemos que la ganancia de peso tiene consecuencias extremadamente negativas para el cuerpo. Ganar peso está asociado con un mayor riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular es la causa principal de muerte en mujeres, especialmente después de la menopausia.

Además, la mujer que tiene sobrepeso, y que gana peso en la mediana edad, tiene mucho más chances de desarrollar diabetes.

Por otro lado, la menopausia está asociada a ciertos cánceres. Por cada incremento de peso de 5 kilos, el riesgo de cáncer aumenta por varias decenas por ciento. Por ejemplo, el riesgo de cáncer de endometrio aumenta por 40, y el riesgo de cáncer de ovario aumenta el 13%.

El riesgo de cáncer de colon, que ahora se escucha mucho más frecuentemente, aumenta por más del 4%.Y obviamente, el riesgo de cáncer de mama, que es el cáncer más común entre las mujeres, puede aumentar también el 20%.

Consejos

Alimentación

Achicar las porciones

Intentar consumir entre 1300 y 1500 calorías

Priorizar frutas, verduras y proteínas.

Planear la dieta adecuada junto a un profesional.

Ejercicio

Hacer entre 120 y 160 minutos por semana de ejercicio

Alternar ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza

La intensidad debe ser moderada: poder hablar mientras se realiza pero no cantar una canción.

Consulta profesional

Planificar esta etapa cuando se entra en la mediana edad. Buscar asesoramiento.

Consultar si hay síntomas en la etapa de la menopausia: los más comunes son vasomotores, como los sofocones.



Fuente: Clarín