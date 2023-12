Casi una tragedia: se derrumbó una vereda y una familia casi termina dentro de un arroyo

Ocurrió en la ciudad entrerriana de Paraná. La familia está fuera de peligro y agradeció que justo la baldosa por la que iba la más chica quedó firme. “Si se caía la perdía”, dijo el padre.

Una pareja que caminaba con su hija de 8 años por Avenida Almafuerte al 1300, en Paraná, cuando cayeron a un entubado del arroyo Colorado, luego de que un socavón hiciera que se derrumbara la estructura de la vereda.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde. La pareja está fuera de peligro y la nena, no sufrió ninguna lesión, ya que la baldosa por la que iba no cedió. “Si se caía la perdía”, dijo el padre.

El padre contó que su pareja había quedado colgada de las cañerías y él fue arrastrado por la corriente de agua hasta que salió al arroyo Las Viejas. Debido a las lesiones que sufrieron debieron ser trasladados al Hospital San Martín.

“Fue dificilísimo. El piso se vino abajo, fue como en una película de terror, y caí de aproximadamente nueve metros porque no llegué a hacer pie, había caudal de agua, y salí nadando”, detalló en diálogo con un medio local.

También agradeció que su hija no haya caído porque “si no la perdía”: “Por la gracia de Dios, la baldosa sobre la que estaba mi hija no se cayó. Si caía, la perdía, porque no hacía pie, no había luz. Ella está muy mal porque no quiere salir de casa y ni dormir en su cama. Dice que el suelo se le cae, anoche durmió con nosotros”.

Luego de esto, personal municipal realizó un vallado para impedir que más personas circulen por la vereda hasta que pudieran arreglar el problema.