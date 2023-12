Milei y Caputo se reunieron para definir los anuncios económicos

Se espera que este martes se conozca un estricto ajuste fiscal, un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial y una liberación de precios claves.

El flamante ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ingresó esta tarde a Casa Rosada cerca de las 15, junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para reunirse con el presidente Javier Milei, en vistas a ultimar las primeras medidas económicas de la gestión que serán anunciadas este martes. Una hora más tarde, sin hacer declaraciones, ambos funcionarios se retiraron hacia el Palacio de Hacienda. "Mañana los anuncios económicos los dará Caputo", afirmó en su primera conferencia de prensa Manuel Adorni el nuevo portavoz presidencial, quien no pudo confirmar el horario de la conferencia que llevará a cabo mañana el ministro. "Los desafíos económicos son enormes (...) Argentina vive en un estado de emergencia, el tema de la inflación es el tema central que le preocupa a la gente. Las definiciones económicas estarán a cargo de Caputo y veremos si entiende que efectivamente se incluya en este primer paquete de medidas el tema impositivo o no", agregó ante la consulta de un periodista. Las medidas que se esperan Las medidas económicas iniciales se presentarán con cuatro ejes centrales: un estricto ajuste fiscal para encaminarse rápido al déficit cero, un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial (que algunas versiones anticipan con un piso del 50%), una liberación de precios claves (como las tarifas, los combustibles y los sujetos a Precios Justos) y la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central. En lo inmediato, se pudo confirmar que, ante la falta de un nuevo presupuesto para 2024, el presidente entrante decidirá prorrogar el correspondiente al año en curso, es decir que tendrá la posibilidad de licuar gastos al no ajustarse las partidas nominales. De acuerdo con el pronóstico de Latin Focus Consensus, la inflación del año próximo se ubicaría en 222%.