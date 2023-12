"¿Qué voló?": La impactante reacción de Javier Milei tras el incidente con una botella y el tenso diálogo con sus custodios

El Presidente y su hermana Karina vivieron momentos de preocupación cuando una botella lanzada por un militante kirchnerista pasó peligrosamente cerca de Javier Milei, dejando a uno de sus custodios herido.

Un video de Clarín capturó el instante en que una botella de vidrio lanzada por un seguidor kirchnerista estuvo a punto de impactar en la cabeza de Javier Milei. El recién asumido Presidente, sorprendido por la situación, observó la herida cortante que el objeto provocó cerca de la oreja izquierda de uno de sus custodios, situado en el costado del auto descapotable. En ese breve lapso, su expresión se transformó en preocupación.

"¿Qué voló?", inquirió el líder libertario a los agentes de la Policía Federal vestidos de civil que lo resguardaban. La secuencia, registrada en Avenida Rivadavia, a la altura de la calle Montevideo, ocurrió durante el traslado del flamante mandatario del Congreso a la Casa Rosada después de la jura.

A pesar de continuar saludando a la gente a su paso, Milei inició un breve diálogo con los responsables de su seguridad. Fue entonces cuando se enteró de que le habían lanzado una botella. Su hermana Karina, que hasta ese momento había permanecido en silencio pero alerta, también comentó la situación.

¿Cómo ocurrió todo? Un militante kirchnerista, identificado posteriormente como Gastón Ariel Mercanzini (51 años), lanzó una botella hacia el Presidente desde la retaguardia de la multitud que lo saludaba en Avenida Rivadavia. Afortunadamente, su falta de puntería hizo que el proyectil impactara en la cabeza de un subcomisario de la Policía Federal, parte de la custodia presidencial, quien sufrió una herida leve.

Este incidente no interrumpió el traslado del mandatario en un Mercedes-Benz CLK Cabriolet hacia la Casa Rosada, pasando casi desapercibido el domingo, pero cobró notoriedad el lunes gracias a varios videos que revelaron la magnitud del suceso.

El mismo domingo, Mercanzini fue detenido por la Policía de la Ciudad presente en el acto de asunción. Según un comunicado de la fuerza de Seguridad porteña, al no encontrarse elementos delictivos entre sus pertenencias y no haber denuncias de los presentes, se le permitió retirarse al no tener impedimento legal vigente.

El agresor cuenta con antecedentes penales por daño agravado, relacionado con un ataque a una camioneta del Gobierno porteño, por lo que utilizaba una tobillera electrónica hasta hace algunas semanas. Ahora, el juez Ariel Lijo ha ordenado su detención por el ataque contra la comitiva oficial.

Mercanzini, exdirector de Cultura del municipio entrerriano de Concepción del Uruguay hasta 2013, se presenta como un ferviente militante del kirchnerismo en sus redes sociales. Su perfil de Facebook muestra fotos junto a destacados líderes políticos y expresiones de apoyo a la causa kirchnerista.