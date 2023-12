Axel Kicillof asumió su segundo mandato como gobernador de Buenos Aires

El gobernador bonaerense asume su segundo mandato ante la Asamblea Legislativa con la convicción de que "en la Provincia no nos votaron para recortar derechos, sino para seguir defendiéndolos".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumió su segundo mandato ante la Asamblea Legislativa con el objetivo de "profundizar" el rumbo de su gestión en materia de obras, salud, educación, seguridad, empleo y producción. Kicillof arribó al recinto de la Legislatura provincial acompañado de su esposa, Soledad Quereilhac, y su hijo, y junto a la vicegobernadora Verónica Magario recorrieron el tramo que separa las escalinatas de ingreso del epicentro de la Cámara legislativa. Minutos antes, una de las primeras invitadas en llegar a la legislatura bonaerense fue la exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con un vestido verde, quien arribó junto a la vicegobernadora reelecta Verónica Magario. La exmandataria fue recibida con aplausos y saludó desde el palco a los legisladores de la bancada de UP. Kicillof asume su segundo mandato como gobernador de Buenos Aires El gobernador asume su segundo mandato con la promesa de profundizar el rumbo de la gestión, para lo cual delineó un nuevo gabinete, en el que contuvo a los diferentes espacios de Unión por la Patria (UP) nutriéndose de dirigentes con experiencia probada en la gestión y con amplio conocimiento del territorio bonaerense. Gabriel Katopodis, de buena relación con intendentes y gobernadores, será el nuevo ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, la economista Silvina Batakis se hará cargo del Ministerio de Hábitat, en la cartera de Justicia desembarcará Juan Martín Mena mientras que Malena Galmarini, extitular de Aysa, será propuesta para la presidencia del Grupo Banco Provincia (Grupo Bapro). Además, el gobernador mantuvo en sus cargos a Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad); Pablo López (Hacienda); Augusto Costa (Producción); Nicolás Kreplak (Salud); Walter Correa (Trabajo); Alberto Sileoni (Educación); Daniela Vilar (Ambiente), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario); y Agustina Vila (Secretaría General). También continúan Estela Díaz (Mujeres); Jesica Rey (Comunicación Pública); Florencia Saintout (Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires); Jorge D'Onofrio (Transporte); Cristian Girard (ARBA), Juan Cuattromo (Banco Provincia) y Santiago Pérez Teruel (Asesoría General de Gobierno). En tanto, Cristina Álvarez Rodríguez será la nueva jefa de Asesores del Gobernador, mientras que Carlos Bianco asumirá como ministro de Gobierno. Por último, en el Ministerio de Seguridad asumirá el hasta hoy subsecretario de Formación Profesional y Desarrollo Profesional de la cartera, Javier Alonso, en tanto que Sergio Berni fue designado en el Instituto Universitario Juan Vucetich. Si bien Kicillof espera los anuncios que en materia económica realice a partir de mañana el jefe de Estado electo, desde su entorno aclaran: "En la Provincia se ganó por amplia diferencia y no nos votaron para recortar derechos, sino para seguir defendiéndolos". El mandatario provincial sostiene que el Estado llega a aquellos lugares y sectores a los que el mercado les da la espalda para reducir la desigualdad y la pobreza. Hasta el momento, mantuvo dos encuentros con Guillermo Francos, ministro del Interior de Javier Milei, a quien considera un dirigente "sensato y con entendimiento de la realidad de las provincias".