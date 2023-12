Se sortearon los cruces del Torneo Regional: conocé los rivales de los santiagueños

Sarmiento, Sportivo Fernández y Unión Santiago son los equipos que siguen en carrera el certamen.

El Consejo Federal de AFA realizó el sorteo de los cruces correspondientes a los octavos de final de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur, en donde tres equipos santiagueños siguen en competencia: Sarmiento, Unión Santiago y Sportivo Fernández.

En esta ronda habrá choque entre equipos santiagueños ya que Sarmiento enfrentará a Sportivo Fernández, mientras que Unión Santiago será rival de Villa Cubas de Catamarca.

Los partidos de ida se disputarán este sábado 16 de diciembre, mientras que las revanchas serán el miércoles 20. Así se terminará el 2023 de competencia, la cual retomarán los clasificados en los cuartos de final el primer fin de semana de enero.

Cruces de la Región Centro:

Octavos de final (sábado 16 de diciembre y miércoles 20 de diciembre):

• 1: Sarmiento vs. Sportivo Fernández (L)

• 2: Rioja Juniors vs. Defensores de la Boca (L)

• 3: San Lorenzo (H) vs. San Lorenzo de Alem (L)

• 4: Villa Cubas vs. Unión Santiago (L)

• 5: Lautaro Roncedo vs. Lambert (L)

• 6: Sp. 9 de Julio vs. Comercio (VD) (L)

• 7: Las Palmas vs. Alumni (L)

• 8: General Paz Juniors vs. Sarmiento de Leones (L)

Cuartos de final (sábado 6 de enero y miércoles 10 de enero):

• A: Ganador de 1 vs. Ganador de 2 (L)

• B: Ganador de 4 vs. Ganador de 3 (L)

• C: Ganador de 6 vs. Ganador de 5 (L)

• D: Ganador de 8 vs. Ganador de 7 (L)

Semifinales (domingo 14 de enero y domingo 21 de enero):

• I: Ganador de A vs. Ganador de B (L)

• II: Ganador de C vs. Ganador de D (L)

Final (domingo 28 de enero y domingo 4 de febrero):

• Ganador de I vs. Ganador de II (L)

(L) Hace de local en el primer partido.