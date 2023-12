Axel Kicillof: “Las propuestas de Milei no conducen a una mejor economía, pero deseo que las cosas salgan bien”

La Asamblea Legislativa bonaerense proclamó al actual mandatario y su vicegobernadora, Verónica Magario, para el período 2023-2027.

En su discurso ante la asamblea legislativa, Axel Kicillof hizo una primera evaluación de la derrota electoral que sufrió el peronismo, y desarrolló una autocrítica. “Creo que faltó rebeldía, justicia social, distribución de la riqueza, igualdad”, dijo el mandatario.

“En 2019 se ganó para resolver lo que había dejado Macri. Pero los ingresos no se recuperaron. Aún en situaciones desfavorables como la pandemia, sin dudas no pudimos dar respuestas como fuerza política a estas necesidades. Eso sin dudas es la causa del resultado electoral”, agregó, siendo uno de los primeros dirigentes de peso en Unión por la Patria en referirse a la derrota en las elecciones.

Luego, sentó posición sobre la relación que tendrá con el gobierno de Javier Milei. Reiteró la legitimidad que obtuvo La Libertad Avanza en las urnas, pero reivindicó las diferencias de pensamiento entre ambas fuerzas políticas. “La sociedad eligió un nuevo presidente cuyas ideas no compartimos. Pero el pueblo y sólo el pueblo gobierna. Corresponde respetar la esperanza. Pero en mi opinión, las propuestas de la fuerza que ganó no conducen a una mejora. Nos tocará convivir. Respetamos su legitimidad”, afirmó.

“Las ideas del nuevo gobierno están en las antípodas de lo que pensamos, pero respetamos profundamente la voluntad popular de los argentinos. Pedimos también que se respete la voluntad de la mayoría de los bonaerenses”, agregó Kicillof.

Reclamos de fondos

“La provincia de Buenos Aires es la que tiene el Estado más pequeño en relación a su tamaño, tanto en términos de trabajadores como de gastos. Tenemos necesidades de todo tipo. ¿Cuál es la idea? ¿Ahogar a la provincia, sacándole los recursos que recibe?”, alertó el gobernador Kicillof. A lo largo de su alocución, el mandatario provincial mantuvo una posición equidistante, entre respetar la legitimidad del triunfo que obtuvo Javier Milei en las urnas, pero remarcando lo que los separa. “La vida no es un mercado, la patria no se vende”, señaló Kicillof.

“Sin federalismo no hay patria. Así como otras ideas fueron rectificadas, esperamos que otras en materia de distribución de recursos sean revisadas. No queremos que la provincia de Buenos Aires reciba el proporcional de lo que recibe, somos una provincia solidaria. Pero no queremos quedarnos sin los recursos que nos corresponden”, agregó.