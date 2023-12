Con 20 participantes, comenzó una nueva edición de la Casa de Gran Hermano

Arrancó una nueva temporada de Gran Hermano Argentina (Telefe), con la conducción de Santiago del Moro.

Ocho minutos después de lo anunciado, arranca en Telefé una nueva edición del reality que ya es un clásico. El programa comienza con las imágenes del lugar en que los participantes pondrán a prueba sus habilidades para convivir y ganar la simpatía del público. “Aquí estamos nuevamente, a punto de entrar a la casa más famosa. Con los ojos bien abiertos, a conocer nuevas vidas”, dice el conductor sobre un repaso de la última edición. “Gran Hermano nos atraviesa. Nos interpela. No es solo un programa de televisión. Es un fenómeno cultural. Gran Hermano sos vos, soy yo. Somos todos”, dice Santiago Del Moro. De inmediato, y luego de una cuenta regresiva, aparece el conductor en un estudio repleto de fanáticos y familiares de los participantes. El show, otra vez, ha comenzado.

Tras el ingreso de Del Moro y un breve diálogo con la voz de Gran Hermano, se revela el nombre del primer jugador: Federico Farías. Tucumano, en su clip de presentación contó que le dicen “Manzana” y “Big Apple” y actualmente vive en Buenos Aires, que canta cumbia y que su hit tiene cinco millones de visitas. Tras entrar al estudio y saludar a Del Moro, Farías canta un fragmento de su canción, mientras el público lo acompaña con palmas.

“Una vez fui al cumpleaños de mi primita y me sacaban fotos porque me decían que era igual a Barbie”, arranca su presentación Zoe, que vive en el barrio porteño de Recoleta. Cuenta que la mantiene su padre, que de grande le gustaría ser como su mamá, que viaja por el mundo con su novio, se compra ropa y va al gimnasio, que siempre tuvo alguien que haga las cosas de la casa y que pensar en compartir el baño con tanta gente le da “asquito”. Antes de entrar, Zoe saluda a su mamá y a su novio. Zoe eligió para su entrada un vestido corto blanco con brillos plateados.

Alan Simone es el tercer participante en entrar. Cuenta que repitió dos veces mientras cursaba el colegio, que no terminó la escuela y que su papá lo mandó a trabajar. Dice que trabaja en el campo, que es muy tranquilo, pero que a veces se enoja, que es gracioso y que le gusta tirar facha. Alan es de Chivilcoy. “Esto es una locura”, le dice a Del Moro antes de partir hacia la casa.

“Soy una diva anónima, y soy una borracha conocida porque tengo título”, dice Isabel. “No soy la típica abuelita”, sigue su presentación, mientas se muestra sexy con un pantalón blanco y un corpiño negro. Isabel dice que es de La Plata, que es sommelier, que también es profesora de taekwondo y que es una de las primeras mujeres cinturón negro del país. “ No podría estar con un hombre celoso ”, asegura, y dice que no tiene vergüenza y que la van a amar por cómo cocina. “Tengo mucha calle. Hoy para mí empieza otra vida”, cierra su clip de presentación. Antes de ingresar, ya en el piso y con Del Moro, manda un beso a sus hijos y a sus nietos.

“Soy asesor financiero”, dice Lisandro, de Lomas de Zamora, en su presentación. Cuenta que su gran pasión es el fútbol y que entrena mucho. Que le gusta cocinar y que es desordenado. Lisandro dice que es muy transparente, que es muy simpático pero que a veces le salta la mecha fácilmente. También cuenta que estuvo en pareja durante cinco años pero que terminó hace poco por una infidelidad . Para entrar a la casa, eligió un conjunto sastrero de chaleco y pantalón blanco que deja ver los tatuajes de sus brazos.

Rosina es uruguaya. “ Soy muy impulsiva, muy frontal. Soy una persona que nació sin filtro ”, es lo primero que dice. Cuenta que es personal trainer, que hace ejercicio todo el tiempo y que es la primera vez que está soltera. Luego muestra un tatuaje que tiene en la parte interna del labio que dice “éxito”. Ya con Santiago Del Moro, muestra por primera vez el tatuaje que se hizo antes de quedar seleccionada para ser parte de Gran Hermano en el labio superior: la fecha del casting.

Martín arranca su presentación hablando en chino. Cuenta que su mamá es china, su papá es de Taiwan y que usa los palitos para comer, salvo el asado. Además, asegura que es simpático, que tiene dos mascotas y que quiere más a los animales que a las personas. “Mi estrategia es jugar para afuera”, adelanta. “Está buenisimo que entre un chino al programa porque nunca entró un chino a Gran Hermano”. Martín entra al estudio eufórico, y aprovecha para saludar a su novia antes de partir hacia la casa.

“Soy jugadora de fútbol y jugué de forma profesional en Vélez”, dice Lucía a modo de presentación en su clip. La salteña cuenta que tiene diez hermanos, entre ellos tres pares de gemelos. Además, explica que viene de una sociedad muy cerrada y muy católica y que está en pareja hace muchos años con Virginia. “ Soy buena sacándole las fichas a las personas ”, dice sobre uno de los aspectos de su personalidad. Antes de subirse al auto, saluda a sus hermanos, que la alientan desde la tribuna.

Axel Nicolás es de Apóstoles, Misiones, pero vive en Posadas. Cuenta que sus amigos también decidieron mudarse a la capital provincial y que viven todos juntos en una casa. “Posta, es parecida a la casa de Gran Hermano”, explica. “ Me encanta conocer gente, la joda, las juntadas. No me gusta trabajar. ¿A quién le gusta trabajar? ”. “Soy gatito, pero soy muy amoroso”, sigue, y explica que si es por él está solo con una chica todo el tiempo. Además, cuenta que cuando está triste llora.

Denise es de Trelew, es estudiante de abogacía y vive sola en Buenos Aires porque “le encanta estar sola”. “ Mi papá me dijo que era una chica 4x4. Me encanta pescar, me encanta hacer asado, me encanta el aire libre. Acampar. Y este verano lo único que pesqué fueron bagres ”, dice, divertida. También cuenta que le gusta maquillarse, que es coqueta, que estuvo de novia mucho tiempo “pero nunca con el mismo”. También cuenta que es muy competitiva y que sabe que va a hacer lo que haga falta para ser una de las últimas en salir.

“A mí me parece lindo todo el mundo”, dice Emanuel, cuenta que viven en Córdoba capital y que está casado con Nico, un militar. Dice que lo que realmente le gusta es cantar y que hace pop. “Yo voy al frente. No me banco la mentira. Y creo que voy a ganar Gran Hermano”, asegura, convencido. Luego de la entrada de Emanuel al estudio, Del Moro divisa a La Gata Noelia, se acerca y la saluda con cariño. De inmediato, el conductor vuelve con el participante, a quien le dice que aproveche para despedirse de su novio. Sin dudarlo, Emanuel le da un beso largo y apasionado a Nico y se dirige al auto con un abanico en la mano con los colores de la bandera LGBTQIA+.

Agostina es policía. “Soy geminiana. Soy de carácter fuerte”, explica, y agrega que llora por todo. Luego de contar que es de San Fernando, en la zona norte bonaerense, dice que toda su familia es policía y que los delincuentes hoy tienen más derechos que los policías. “Es tristísimo”. “Siempre me gustó la tele. Me gustaría ser modelo”, agrega sobre sus sueños a futuro aunque explica que lo mediático no va de la mano con su trabajo. Al final, Agostina dice que tiene una hija de 16 años.

Williams es correntino y es un “chico de campo”. En su presentación, el joven explica que correntino que vive en Santa Brisa, un pueblo de 20 habitantes muy cerca de Olavarría que tiene quiosco y estación de servicio. “Siempre ando así, alpargata, con boina y bombacha y camisa”, asegura. Luego de contar su día a día, cuenta que le gusta hacer chistes y que no tiene problema con nadie. “ Quiero entrar porque quiero un futuro mejor para mí. Mi idea siempre fue estudiar veterinario pero no daba el bolsillo y tocó salir a trabajar ”, dice, y revela que no entra a la casa con una estrategia.

Carla arranca su presentación al ritmo de la cumbia. Es de Villa Adelina, abogada aunque no ejerce y vive de un comercio. Además, tiene cuatro hijos y hace poco tiempo superó un cáncer de mama. Un mes antes de entrar al quirófano, conoció a Huguito por Tinder. “Lo conocí en mi peor momento, cómo no va a ser el amor de mi vida”, dice. “Cuento con el apoyo absoluto de mi hija de 17 años. Me dijo: ´Mamá andá, olvídate de mis hermanos. Yo me ocupo´”. Carla dice que es hiperactiva y extrovertida. Y que esta es una gran oportunidad porque es una artista frustrada.

“Me considero líder, está en los genes. Se puede aprender, se puede mejorar, se puede desarrollar pero realmente uno nace como nace y es la naturaleza misma”. Con esa frase arranca su presentación Nicolás, un joven de Ramos Mejía. Cuenta que tiene un proyecto que ayuda a las personas a “mejorar su vida” y que dentro de la casa va a ser una persona con mucha presencia. “ Soy muy divertido y soy un máster de la seducción ”, aclara. Además, dice que está dispuesto a mentir, a actuar y sacar sus dotes “para hacer juegos con la gente” y así adelantarse. “Me considero un motivador, pero todavía no llegué a donde quiero estar. No hay un destino en sí. Es el camino y ahí está la magia de las cosas”, cuenta, y dice que “una cosa es creersela y otra decir la verdad”. Del Moro, al recibirlo en el estudio, reconoció su parecido con el Chino Darín.

Juliana aparece en su presentación con la cabeza tapada. “A veces cuando llego a lugares es como ´uh´. Medio fuerte”, arranca, y explica que suele intimidar con su estilo. Cuenta que es deportista, entrenadora y creadora de contenido. “Este es mi look”, revela, y se destapa la cabeza dejando ver su estilo rapado. “ Me dicen Furia. Es mi apodo. Tuve mi época de doble de riesgo ”, sigue, y dice que lo más arriesgado que hizo fue tirarse del piso 21 de un edificio en Puerto Madero. “Tuve dos parejas mujeres, dos hombres”, explica sobre su vida amorosa, y cuenta que es romántica, graciosa y que no es nunca la mala de la película. Y que no es “falluta”: “Si exploto, exploto”.

Joel arranca su presentación con un acting sobre su trabajo: es azafato. “Nunca tuve sexo en un avión”, desmitifica de imediato. “Toda mi vida me llamaron John. Creo que me pusieron John por chongo”, confiesa. “Soy una persona que me gustan mucho las emociones fuertes. Están cuando vos salís de la zona de comfort ”, agrega, y dice que hace mucho tiempo que no tiene esa sensación de estar enamorado y que en general se asusta y sale corriendo. Además, asegura que tiene un sexto sentido para darse cuenta cómo es la gente y que su “droga sana” es la adrenalina de “hacer algo distinto”.

Florencia es diseñadora de moda y productora y en la actualidad comenzó a trabajar como modelo curvy. “ Hace mucho que quería ser modelo y siempre tuve otro tipo de cuerpo. No soy hegemónica como muchas chicas. No me podía ver, bajo ningún punto de vista. La realidad era verme y odiarme ”, dice. Hasta que un día dijo “basta”. “Yo soy esto y tengo que disfrutar la vida hoy”, agrega. “Hay falta de hombre para un perfil de mujer como el mio”, dice sobre el amor. “Si me limitan me pongo de muy mal humor”, advierte. Y sobre el juego aclara: “Una de mis estrategias es estar positiva constantemente. Si hay alguien a quien le molesta mi presencia, que lo trabaje en terapia”.

“El cordobés” se llama Hernán, es de Río Cuarto y dice que es “gamba”. “ Burlarse del otro está buenísimo, pero reírse de uno mismo es mejor ”, asegura. Con un claro tono cordobés, cuenta que siempre tiene que estar haciendo algo y que a donde llega “se ponen contentos”. “No sé que soy, un payaso”, explica, y dice que le cae bien a la gente. Hernán ingresa al estudio con una remera con la imagen de la Mona Jiménez y un saco rojo también con la cara del famoso cantante de cuarteto en la espalda. De inmediato, el estudio se inunda de música y todos se mueven al ritmo del cordobés.

La última en entrar a la casa es Catalina. En su presentación cuenta que durante su infancia fue nómade por el trabajo de su papá: futbolista profesional. “Escuela nueva, vida nueva, líder nueva”, explica sobre su personalidad. Catalina revela que es médica pediatra pero que su sueño es entrar a la casa. “ Me encanta subir fotos hot ”, dice sobre sus redes sociales. También revela que fue “muy botinera”. “Básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la misma vez”, dispara. También cuenta que salió con un campeón del mundo, pero no da el nombre . Por último, dice que es una persona muy justiciera y que “no caretea nada”.