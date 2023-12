Manchester United cayó ante Bayern Múnich y se despidió de la Champions League

El equipo inglés, que contó con Garnacho como titular, perdió por 1-0 ante los alemanes y terminó último en su grupo.

Bayern Múnich venció 1-0 a Manchester United en el Old Trafford por la última fecha de fase de grupos de la Champions League. Con este resultado, el equipo dirigido por Erik ten Hag quedó último en el Grupo A y por lo tanto, se despidió de la competición y tampoco accedió a la Europa League. El argentino Alejandro Garnacho fue titular y el único tanto del encuentro lo anotó Kingsley Coman sobre el complemento.

En un partido cerrado que casi no hubo situaciones de gol, el equipo alemán logró quedarse con los tres puntos aunque el resultado no modificase en nada su clasificación. El equipo dirigido por Tomas Tuchel ya se había asegurado fechas atrás, terminar primero del grupo. Sin embargo, los Dibalos Rojos debían lograr la victoria para soñar con la clasificación a octavos. No solamente no ganaron, sino que tampoco pudieron meterse en la Europa League por terminar en la posición final.

El trámite del partido cambió con una jugada aislada. El propio Coman arrancó el ataque con un pase corto para Leon Goretzka. El alemán se asoció con Harry Kane que, tras un fallido corte del marcador central Jonny Evans, tocó de primera para habilitar al extremo francés. El ex PSG controló dentro del área y definió cruzado para abrir el marcador.

Resultados y videos:

Manchester United 0 – 1 Bayern Múnich

Salzburgo 1 – 3 Benfica

Inter de Milán 0 – 0 Real Sociedad

Lens 2 – 1 Sevilla

PSV Eindhoven 1 – 1 Arsenal

Copenhague 1 – 0 Galatasaray

Nápoles 2 – 0 Sporting Braga

Unión Berlín 2 – 3 Real Madrid