"Hay que definir el valor del dólar para definir precios"

Así lo indicó el licenciado Granados en su análisis diario sobre los primeros días de gobierno de Javier Milei.

“Lo que más se espera de la economía es saber a qué precio va a estar el dólar”, remarcó como vedaderamente importante sobre los anuncios económicos el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria de Radio Panorama.

“Evidentemente hubo alguna conversación con los cerealeros, los verdaderos dueños de los dólares en Argentina, para analizar cuánto se les retenía. En líneas generales, el dólar puede estar cerca de 800 pesos”, indicó Granados y agregó “ayer todos los dólares alternativos estaban un poco más arriba de los mil pesos”.

Sobre la incertidumbre de precios que genera la economía, el especialista explicó que “el industrial no sabe a qué precio le va a vender al mayorista. El mayorista no sabe a qué precio le va a vender a los supermercados y éstos a qué precio le va a vender a los almacenes chicos. Entonces, para cubrirse, lo que están haciendo es subir precios por el 25%, 30% o 50%. Temen que se venga una sequía de ventas por esta suba de precios y donde no saben a dónde pararse”.

“Durante décadas estuvo la Secretaría de Comercio, que era quien daba un parámetro para establecer los precios. Hoy no tienen un punto de referencia y no saben donde pararse. Es por eso que van a ser claves los anuncios del ministro Caputto hoy a las 17 hs. El tema químicamente puro es saber a dónde va a llegar el dólar y hasta donde van a llegar los precios”.

“Es cierto que va a haber una poda de empleados públicos muy importante. Hay cerca de 50 mil contratados que se pueden sacar sin necesidad de pasar por ningún juicio ni nada por el estilo”, destacó y sentenció que “si los gremios del estado o los piqueteros hacen una marcha a pocos días de asumir el gobierno es favorable al gobierno porque la gente está harta de eso”.

Por último, sobre la cuestión económica, Granados relató que “es tal la confunsión en los precios que muchos han dejado de aceaptar tarjetas de crédito. Los comerciantes explican que las tarjetas les pagan a 30 o 40 días y con esta inflación ya no les conviene aceptar tarjetas. Todo es nuevo y nadie sabe cómo manejarse”.