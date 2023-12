Paredes confirmó que volverá a Boca y quiere llevar a otro campeón del mundo: “Es imposible que él juegue en River”

El volante de La Scaloneta reconoció que tiene pensado regresar al Xeneize y sorprendió con la posibilidad de volver acompañado por una estrella internacional.

Dicen que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y Leandro Paredes dejó un grato recuerdo en La Bombonera. El volante campeón del mundo en Qatar, surgió de Boca, donde se consagró en el torneo de Primera División y la Copa Argentina de 2012. Y su talento lo depositó en Italia, donde confeccionó una carrera brillante hasta afianzarse como uno de los referentes de La Scaloneta.

Tras un breve paso en el Chievo Verona, el volante central pasó a la Roma, donde permaneció durante dos temporadas y luego incursionó en el Empoli, antes de llegar al Zenit de San Petersburgo. Tras alcanzar la gloria en Liga Premier de Rusia, el ídolo popular se instaló en Francia, donde sumó 10 títulos cuando conformó uno de los mejores equipos de Europa: el PSG. Una breve escala en la Juventus marcó su regreso a la capital italiana, donde se mantiene firme con el deseo de llevar a La Loba a pelear contra las potencias internacionales.

Si bien la figura de la mitad de la cancha de la selección argentina reconoció que tiene pensado afianzarse de por vida en el Viejo Continente, una vez que decida dejar la práctica profesional, Paredes encendió la luz de la esperanza de los fanáticos del Xeneize que se ilusionan con su retorno. “Cuando me retire, voy a vivir en Roma; pero a Boca voy a volver. Es algo que tengo claro. Lo dije desde el primer día que me fui, porque me quedé con ganas de jugar un poco más ahí. Y seguir ganando cosas. Me formé en ese club y en algún momento voy a volver”, sorprendió en diálogo con DSports.

En la entrevista, Paredes recordó sus días más felices en Medio Oriente. Y con un grado de confianza dio detalles del momento en el que Lionel Scaloni le habló en la previa de las semifinales contra Croacia. “Fue raro, porque veníamos jugando con tres mediocampistas. Como ellos tenían un buen mediocampo, nos comentó que íbamos a jugar con cuatro para tener superioridad numérica. Por suerte le salió bien. Ellos tenían a uno de los mejores mediocampos del mundo y pudimos superarlos”, recordó.

“Trato de mirar siempre lo que pasó. En las redes sociales recuerdo mucho esos momentos, porque aparecen fotos o videos. De todos modos, trato de focalizarme en el club y en la Selección, porque como dijo el entrenador, ahora arrancó un nuevo ciclo”, completó.

Finalmente, revalidó la apuesta y remarcó entre risas que podría llevar a Paulo Dybala, La Joya que rompería el mercado de pases. “Ojo, que podría ser otro para sumar en Boca. Es imposible que él juegue en River”, concluyó.

Cabe recordar que Dybala se sometió recientemente a estudios médicos y los resultados confirmaron una lesión en el flexor del muslo izquierdo que le demandará una recuperación de aproximadamente dos semanas. La Joya fue titular en el empate contra la Fiorentina por la fecha 15 de la Serie A, pero una molestia muscular lo obligó a dejar la cancha a los 24 minutos de la primera parte.

Tal como confirmaron los estudios, el cordobés, quien antes de la lesión había asistido al delantero belga Romelu Lukaku para el 1 a 0 de su equipo, estará entre diez y quince días fuera de las canchas. De esta manera, el entrenador portugués José Mourinho no podrá contar con el argentino para el partido del jueves ante el Sheriff por la Europa League y también se perderá los encuentros ante Bologna (17/12) y Napoli (23/12). Si cumple con los plazos previstos de recuperación, su regreso podría ser a fin de año, para enfrentar a la Juventus el 30 de diciembre.