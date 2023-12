Javier Milei asistió a una celebración de Jánuca: "Las fuerzas del cielo van a apoyar a la Argentina y a Israel"

En el evento de asunción presidencial, el mandatario libertario hizo referencia a la religión judía en reiteradas ocasiones.

En paralelo al anuncio de un "paquete de emergencia económica", con una fuerte devaluación del dólar oficial, presidente de la Nación, Javier Milei, participó de la celebración de Janucá en Argentina, una festividad que conmemora la rededicación del Segundo Templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el Imperio seléucida. "Es una fiesta es muy importante en el contexto que nos toca vivir en la Argentina", aseguró el presidente. En un breve discurso durante el acto, Milei aseguró que, "en el fondo, la principal lección" del milagro de Janucá, "es que la luz se impone sobre la oscuridad", y agregó: "Después de tantos años de oscuridad, va a salir la luz y eso va a ser una revolución moral, porque lo vamos a hacer desde los valores". "Esta fiesta es importante porque, entre otras cosas, señala el triunfo de los pocos sobre los muchos, el poder de la fe y el de aquellos que, siendo pobres, se impusieron sobre los poderosos", analizó el presidente y citó al primer libro de Macabeos 3:19: "La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de la fuerzas que vienen del cielo". "Las fuerzas del cielo van a apoyar a la Argentina y a Israel en este momento", gritó eufórico. La periodista Cristina Pérez, quien condujo la transmisión internacional del evento, había confirmado la presencia del mandatario libertario: "Mañana martes desde las 20 horas conduciré la transmisión internacional de la celebración de Janucá en Av Libertador y Austria. La organización de @jabadarg ya tiene confirmado que el Presidente @jmilei encenderá una de las velas". "Es la primera vez que un presidente argentino participa de esta festividad", agregó. El evento que se llevó a cabo este martes desde las 19.30 será organizado por Jabad Argentina y acompañado por organizaciones como la AMIA y la DAIA. En su discurso de asunción, Javier Milei hizo referencia a la fiesta de Janucá, mejor conocida como "fiesta de la luz", y señaló que “no es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Janucá ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad”. Dos años antes de asumir a la presidencia, el presidente libertario, por ese entonces candidato a diputado, dijo: “Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina”. Tres meses antes de la elección presidencial, Milei contó que asiste a un templo judío. “No voy a la iglesia, voy al templo. Tengo un rabino de cabecera y estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel. Estoy a poco de ser judío, sólo me falta el pacto de sangre”, contó.