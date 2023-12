Polémica en Chaco: intendente y concejales de Charata se aumentaron el sueldo

La actualización del 35 por ciento incluye a secretarios. La resolución tuvo aprobación por mayoría 8 a 1 en el recinto legislativo.

Las primeras horas como intendente de Rubén Rach, en la ciudad de Charata, se vieron sacudidas, no sólo por lo que fue una "primera mirada" sobre lo que dejaba la gestión anterior en cuestión de recursos sino por la aprobación del aumento en el sueldo tanto del Ejecutivo como el Legislativo, algo que no ocurría desde 2019.

En la continuidad de la primera sesión ordinaria del Concejo Municipal de Charata que comenzó en la jornada del domingo, se procedió a la votación de un aumento de dieta tanto para el Intendente, secretarios, como para concejales de un 35%. La votación culminó 8 a 1, la única concejala en votar en contra de la medida fue Silvia Oger del bloque Frente Chaqueño.

Según informa Diario Norte, la medida, que se realiza en cada inicio de gestión, tuvo como contrapunto, el porcentaje del aumento. Pero, lo que generó polémica fue el único voto en contra de la concejal Silvia Oger, quien si bien en un principio estuvo de acuerdo, luego señaló "considero que dada la situación económica que está viviendo el país, y haciendo eco de lo que dijo el presidente Javier Milei, hay que hacer un reajuste en la gasto político, achicar los sueldos de los funcionarios, entonces creo que no es oportuno ni conveniente en este momento dar un aumento a la dieta de los funcionarios del Consejo y de la Intendencia local".

Consultada por su cambio de postura, Oger dijo: "Sí, y me hago cargo, porque yo escuché ayer al presidente. Y bueno, hay que hacer una reducción, hay que hacer un ajuste. Lamento si por ahí cae mal mi postura con mis compañeros del bloque, pero bueno, cada uno tenemos los puntos de vista, cada uno tiene su opinión y su postura".

La palabra del presidente de Concejo

Tras la polémica que generó la noticia, en la comunidad, no tanto por las declaraciones de Oger, el presidente del Concejo, Alejandro Barcala se expresó: "para mí, con el perdón de la gente que se entienda, no es un tema mayor, creo que es un poco de política dentro del arranque, empieza el receso, era algo que estaba totalmente ya acordado en unas reuniones previas, hasta inclusive el mismo bloque se sorprendió, yo creo que viene más por un lado problemas internos partidarios que una decisión de la concejal"

"Lo que se hizo acá un poco, de acuerdo a los nueve concejales en las reuniones previas, es estipular la dieta del intendente, no un aumento, la dieta del intendente se estipula por ley pero no es una obligación, Lo que se hizo es mover unos puntos, porque esto se había hecho en el 2019; por ahí los aumentos de los funcionarios no van a la par de los empleados municipales. Creo que un 35% de 2020 a ahora, no es nada descabellado para hacer un proyecto durante cuatro años que viene en realidad", explicó.

"Esto blanquea un poco la situación para terminar con algunos quiosquitos, que hay o que hubo en las gestiones anteriores, entonces qué hacemos, mostramos qué es y yo creo que el aumento es necesario, no hablo de los concejales ni del intendente, sino para alguna secretaría donde tenemos gente profesional, y vamos a terminar trayendo lo que están haciendo pasantías que le falta experiencia, que es lo que ha pasado en gestiones anteriores. Entonces, qué creemos, que necesitábamos ver la escala salarial para poder contar con gente", detalló.