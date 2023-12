Angelina Jolie dice adiós a Hollywood y revela los motivos que le hacen marcharse de Los Ángeles

"Hollywood no es un lugar saludable, me mudaré tan pronto como pueda", dijo la súper estrella.

Angelina Jolie ha confesado que, si su carrera comenzara hoy, probablemente no se convertiría en actriz de Hollywood. “Hoy no sería actriz”, dijo la ganadora del Oscar en una entrevista con Wall Street Journal. "Cuando comencé, no tenía expectativas de ser un personaje tan público, de compartir tanto".

Estar bajo un intenso escrutinio público durante más de dos décadas parece haber sido el desencadenante de este rechazo de la actriz a la industria de Hollywood y a sus tabloides, que la tuvieron aún más en su punto de mira tras divorciarse de Brad Pitt hace siete años. El estrés llegó a tal punto que, durante el rodaje de la secuela de Disney 'Maléfica: Maestra del Mal', notó que su voz había cambiado de registro desde que interpretó por primera vez a la villana del cuento de hadas."Mi cuerpo reacciona muy fuertemente al estrés", dijo Jolie. “Mi nivel de azúcar en la sangre sube y baja. De repente, tuve parálisis de Bell seis meses antes de mi divorcio”.

La actriz ha revelado que "prácticamente no tiene una vida social" viviendo en Los Ángeles debido a la atención no deseada que recibe cada vez que sale, tanto de la prensa como de los fans. Jolie añadió en su entrevista que planea dejar Los Ángeles para siempre y pasar más tiempo en su casa en Camboya. “Es parte de lo que pasó después de mi divorcio. Perdí la capacidad de vivir y viajar con la misma libertad. Me mudaré en cuanto sea posible”, dijo Jolie. “Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar saludable. Lo que busco es autenticidad”.

Angelina Jolie

Ya en septiembre, Angelina Jolie explicó en la revista Vogue que había empezado a trabajar menos en películas “desde hace siete años, aceptando únicamente trabajos que no requieren rodajes largos”. ¿Por qué? “Tenía mucho que curar. Todavía estoy encontrando mi equilibrio”, afirmó. La línea temporal de la pausa cinematográfica de Jolie coincide con el final de su matrimonio con Brad Pitt. La artista solicitó el divorcio hace justo siete años, en septiembre de 2016, después de un supuesto altercado físico con el actor que tuvo lugar en un avión. Jolie añadió que se siente “un poco deprimida estos días”, antes de revelar: “En cierto modo, no siento que haya sido yo misma durante la última década. Aunque es algo en lo que no quiero entrar”.

En los últimos 8 años, es cierto que Jolie sólo ha trabajado en dos papeles protagónicos: 'Maléfica: Maestra del Mal' de 2019 y 'Aquellos que desean mi muerte' de 2021. También tuvo papeles secundarios en 'Eternals' de Marvel (2021) y en la película de fantasía de 2020 'Érase una vez...' (2020), además de prestar su voz para 'El magnífico Iván' de Disney (2020) y para la próxima 'Kung Fu Panda 4'.

Su próximo gran papel será en 'Maria', de Pablo Larraín, un biopic que ya ha terminado su producción y en el que interpreta a la famosa cantante de ópera Maria Callas durante los últimos días de su vida.