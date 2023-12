Manuel Adorni aseguró que el Banco Central dejará de emitir para financiar el Tesoro Nacional

Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adornis. Manifestó que todas las medidas de urgencia van rumbo al objetivo de déficit cero.

En una nueva conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, dio más detalles sobre las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas horas. En ese sentido, explicó que dicho paquete era necesario para atacar el déficit fiscal y poder implementar la estrategia para estabilizar la macroeconomía. En ese sentido, explicó que el Banco Central (BCRA) dejará de emitir para financiar el Tesoro Nacional e hizo análisis sobre la situación financiera actual y centró sus críticas en el déficit fiscal. “No hay que tenerle miedo a la verdad, a no actuar en consecuencia de esa verdad. No vamos a mentir hoy, no vamos a mentir más adelante. Las medidas no son las que soñamos ni las que pensamos y seguramente nos hubiera encantado que los tiempos fueran”, empezó su discurso. Y agregó: “Cuando uno gasta más de lo que tiene en general tiene dos alternativas: banco o tarjeta de crédito. Acá no tenemos ninguna de las dos. El banco, acreedores privados, no creen en Argentina por el triste historial de pago de deuda por defaulteadores seriales. El BCRA ya no es más nuestro amigo y no va a financiar un peso más del tesoro. No vamos a mentir”. Por otro lado, Adorni señaló que el Gobierno de Alberto Fernández “no ha dejado un paciente con dolor de muelas, ha dejado un paciente a punto de morirse”. “Lo que vimos ayer fue el puntapié para el plan de reformas estructurales que tenemos pensado para los próximos años”, anticipó.