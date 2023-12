Coti Romero reveló que su “amigo” ya conoció a su familia y describió el primer encuentro

La participante del Bailando 2023 volvió a apostar al romance tras su escandalosa separación de Alexis “Conejo” Quiroga.

Coti Romero sorprendió a sus seguidores de Instagram al contarles que, tras su escandalosa separación de Alexis “Conejo” Quioga, volvió a apostar al romance. Además, reveló que su “chongo” ya conoció a su familia y describió el primer encuentro, que se dio en Buenos Aires.

“Coti, ¿cómo vas a llevar a tu chongo a cenar con tu familia de una?”, le preguntaron sus fans a través de sus stories junto a emojis que lloran de la risa. Entonces, ella admitió que es “súper raro” que lo haya hecho. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para elogiarlo a más no poder.

“Nos estamos conociendo recién. Yo sé que es súper raro y lo hablé con él. Es súper respetuoso y tan buena persona que no tuvo ningún problema en ir con nosotros... Fuimos con mi familia y amigos”, contó, contenta por cómo resulto el primer encuentro entre él y sus seres queridos.

“Mi familia hizo de todo para llegar a verme, estuvieron viajando muchísimas horas, sumado a que estuvieron varados más de cinco horas porque tuvieron problemas con el auto. No me parecía correcto ni me nacía dejar que se vuelvan solos al departamento. Además de que se van mañana y no tengo mucho tiempo para verlos”.

“Lo bueno es que se dio todo súper tranqui y bien, así que no hubo ningún drama desde ningún lado, ya habrá tiempo para conocerlo a solas, si es que tiene que ser así”.

“Conra también se hizo un tiempo para ir al programa y no quería que se vuelva sin que pudiéramos hablar, al menos. Lo bueno es que se dio todo súper tranqui y bien, así que no hubo ningún drama desde ningún lado, ya habrá tiempo para conocerlo a solas, si es que tiene que ser así”, cerró Coti, contundente.